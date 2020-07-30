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futebol

Bahia abre vantagem contra o Jacupiense na semi do Baianão

Com gols de Marco Antônio e Alesson, o Tricolor colocou um pé na decisão estadual...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 19:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2020 às 19:38
Crédito: Rafael Machado/E.C Bahia
O Bahia começou com o pé direito a semifinal do Baianão. Diante do Jacupiense, o Tricolor venceu por 2 a 0. Com o resultado, a equipe pode perder até por um gol que avança.O duelo da volta entre Bahia e Jacupiense está marcado para o próximo domingo, em Piuaçu.
O confronto
A etapa inicial teve pressão do Bahia e o Jacupiense no campo defensivo. O time de Roger Machado buscava o campo ofensivo e tentava furar a barreira do adversário, mas sem muito sucesso.
O alívio só veio aos 36 minutos. Marco Antônio aproveitou a bobeira da defesa e soltou a bomba da entrada da área para ganhar do goleiro e colocar o Tricolor em vantagem.
Na etapa final o Tricolor não sofreu. Com a vantagem no marcador, o time foi cirúrgico e ampliou aos 18 minutos. Alesson, que havia acabado de entrar, tocou na saída do goleiro, 2 a 0.
No prejuízo, o Jacupiense tentou buscar o resultado e teve uma boa chance em jogada individual de Rafael Bastos, que arriscou de fora da área e viu a bola triscar o poste.

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