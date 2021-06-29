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futebol

Bahia abre série de jogos contra times que estão no Z-4

Nas próximas quatro rodadas, o Esquadrão de Aço encara três adversários que ocupam a zona de rebaixamento...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 16:33

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 16:33
Crédito: Divulgação/Bahia
Derrotado no último fim de semana pelo Palmeiras, o Bahia volta a campo nesta quarta-feira pelo Brasileiro e o adversário é o América-MG, em Pituaçu.
O jogo contra o Coelho marca o início de uma série de partidas contra rivais que estão na parte inferior da classificação do Campeonato Brasileiro.
Nos próximos quatro jogos, três adversários ocupam momentaneamente a zona de rebaixamento do torneio: América-MG, Chapecoense e São Paulo.
O único time que não está no Z-4 é o Juventude. Após a série contra os times que estão em baixa, o Tricolor encara o Flamengo, postulante ao título nacional.

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