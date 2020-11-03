Bahia abre semana de treinos de olho no Melgar

Crédito: ERNESTO BENAVIDES / AFP

A semana decisiva para o Bahia começou. Na próxima quinta-feira, o time comandado por Mano Menezes encara o Melgar pela Copa Sul-Americana e o elenco realizou o primeiro treino de olho no time peruano.Após perder o primeiro jogo por 1 a 0, o Bahia precisa vencer o Melgar por dois gols de diferença e não sofrer nenhum gol.

Mano Menezes sabe que precisa entregar mais e prepara o time com muita concentração. Vale lembrar, que o treinador ganhou apenas dois jogos desde a sua chegada.

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