Bagagem na Europa, boa forma e até nome de rua no Chile: Isla surge com perfil animador para o Flamengo

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O Flamengo agiu rápido para definir um alvo e atirar a flecha a fim de acertar no substituto de Rafinha, que concederá uma entrevista coletiva e se despedirá, oficialmente, nesta segunda-feira. O Rubro-Negro vai à Europa para fechar a contratação do chileno Mauricio Isla, atualmente sem clube (saiba mais aqui).

E é justamente por conta dessa condição que Isla, aos 32 anos, se encaixou no perfil traçado pelo Flamengo: experiente, vencedor e sem vínculo (uma vez que a janela para o mercado exterior encerrou-se recentemente).

Isla estava no Fenerbahce e, nas últimas horas, acenou positivamente para o interesse do Flamengo. Ao todo, foram treze temporadas no futebol europeu, tendo o maior brilhantismo com a seleção chilena, onde é convocado desde 2007 e foi peça essencial e incontestável no bicampeonato da Copa América (2015 e 2016), os primeiros títulos de seu país. VIROU NOME DE RUA

Sólido na trajetória europeia, Isla é idolatrado no Chile mesmo sem ter atuado em uma equipe local como profissional - foi revelado pelo Universidad Católica e partiu para a Udinese ainda com idade sub-20.

Para se ter uma noção do carinho dos chilenos, sobretudo em sua terra natal, a cidade de Buin (situada a 30km ao sul da capital Santiago), onde nasceu Mauricio Isla, teve uma rua batizada com o nome do defensor. Em tempo: o goleiro Claudio Bravo, conterrâneo do camisa 4, foi outro que recebeu essa honraria.

OUTRAS PASSAGENS NA EUROPA

Já foram citados o Fenerbahce e a Udinese como clubes da Europa presentes no currículo de Isla. Além dos dois, ele já passou por Juventus, QPR, Olympique de Marseille (os dois últimos por empréstimo) e Cagliari.

Isla chamou a atenção do mercado do Velho Continente após ser um dos destaques da campanha do terceiro lugar do Chile no Mundial Sub-20 de 2007. Na Udinese, quem o abriu as portas, foram cinco temporadas de regularidade, com 153 jogos acumulados e sete gols marcados.

As suas atuações por lá chamaram a atenção de gigantes. A Juventus o contratou, na temporada 2012/13, por cerca de 9,5 milhões de euros. Sem conseguir se firmar como titular, ficou dois anos e levantou duas taças da Serie A e três Supercopas da Itália. Foram 47 partidas pela Velha Senhora, sem gols.

A partir daí, foi emprestado para clubes de Inglaterra e França, mas só voltou a ser firmar com longevidade pelo Fenerbahce, a sua casa nas últimas três temporadas e que o contratou junto ao Cagilari, que estava com dificuldades financeiras. Ao todo, consistente e com a sua tradicional ofensividade na lateral, atuou em 91 jogos, somando 13 assistências (não foi às redes).

MAIS NÚMEROS DA ÚLTIMA TEMPORADA

O site especializado "Sofascore" esmiuçou números específicos de Isla em relação à temporada passada, inclusive traçando um paralelo com os de Rafinha (a pedido de rubro-negros).

Mauricio Isla apresentou números superiores em diversos aspectos, como desarmes, assistências e grandes chances criadas. Veja as médias seguir:

Temporada 2019/20

- Rafinha x Isla

BOAS RECOMENDAÇÕES DE JORNALISTAS CHILENOS

José Tomás Fernández Pumarino (ao L!)

- É uma grande garantia contar com Mauricio Isla, que jogou praticamente 13 anos no futebol europeu. Passou por Itália, Inglaterra, Turquia, França... Me parece um ótimo substituto para Rafinha, é indiscutível na lateral direita da seleção chilena. Nada pode barrá-lo desta posição.

Quanto ao Flamengo, pode colaborar muito, pois tem características similares a Rafinha, que tem velocidade e marca bastante. Assim como Rafinha, Isla sabe o momento ideal para avançar ao ataque. Além disso, tem uma capacidade física capaz de suportar os 90 minutos, jogando 80 em alto nível. Vai ser um ponto positivo para o Flamengo, que perde com a liderança do Rafinha, mas que deu um passo importante ao se recompor com Isla.

Ricardo Canales (ao L!)

- Mauricio Isla está totalmente atualizado. Ele continua sendo o titular e peça-chave da seleção chilena. No Fenerbahce jogou as últimas três temporadas, onde quase sempre foi titular.