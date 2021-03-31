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Babi se esquiva ao falar de possível saída do Botafogo: 'Essas questões são com meus empresários'

Atacante, que marcou o gol do empate contra o Madureira, é especulado como reforço para o Athletico-PR e Fluminense...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 20:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 20:07
Crédito: Com três gols, Matheus Babi é o artilheiro do Botafogo no Campeonato Carioca. Vitor Silva/Botafogo
Nesta quarta-feira o Botafogo empatou em 1 a 1 com o Madureira, no Estádio Giulite Coutinho, e se manteve na sexta colocação com nove pontos. Especulado pelo Fluminense e Athletico-PR, o atacante Matheus Babi deixou tudo igual no segundo tempo e, perguntado após a partida se foi o último gol com a camisa do Botafogo, o jogador disse que os assuntos das negociações ficam com seus empresários e que, enquanto isso, está focado no clube.
> Veja a classificação do Campeonato Carioca- Questão extracampo eu deixo para os meus empresários resolverem e, enquanto eu estiver aqui, vou defender a camisa do Botafogo - disse o artilheiro do Glorioso no Campeonato Carioca
Ainda em entrevista, sobre a partida Babi disse que o Botafogo começou muito bem, no entanto, a equipe sentiu o gol do Madureira. Para o jogador, a volta ligada no segundo tempo foi essencial para o Alvinegro Carioca conseguir empatar a partida, já na reta final do confronto.
- No primeiro tempo nós começamos bem, mas deixamos cair um pouco (o ritmo) após sofrer o gol. Já no segundo tempo, voltamos bem mais ligados e tivemos calma, tranquilidade e organização para empatar.
O Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 17h, contra a Portuguesa-RJ, em partida válida pela oitava rodada do Carioca. Igualmente ao duelo desta quarta-feira, a partida contra a equipe da Ilha do Governador também será realizada no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita.

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