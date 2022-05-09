  • Azuriz x Bahia: prováveis escalações e onde assistir ao embate da Copa do Brasil
futebol

Azuriz x Bahia: prováveis escalações e onde assistir ao embate da Copa do Brasil

Partida decisiva acontece na próxima terça-feira (10) sem vantagem para nenhum dos lados...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 11:01

LanceNet

Um dos qualificados para as oitavas de final da Copa do Brasil sairá do compromisso entre Azuriz e Bahia, programado para acontecer na próxima terça-feira (10) em Pato Branco, no interior do estado do Paraná. Para o duelo decisivo, como na ida o resultado foi de 0 a 0, qualquer triunfo serve para ambas as equipes enquanto nova igualdade conduzirá a disputa para as penalidades.>Veja valores das premiações até o título na Copa do BrasilAZURIZ
Depois de ter conseguido um resultado considerado positivo na ida do confronto com o time de Salvador, o Azuriz fez quatro confrontos pela Série D do Campeonato Brasileiro. No período em questão, os comandados de Fabiano Daitx acumulou duas vitórias (contra Caxias e Marcílio Dias, ambas em casa, por 1 a 0) além do revés por 2 a 0 frente ao São Luiz, no Rio Grande do Sul, e o empate em 2 a 2 diante do Juventus-SC, em território catarinense.
BAHIA
Curiosamente, o Esquadrão tem um histórico de resultados idêntico ao seu oponente na Copa do Brasil. A equipe também atuou por quatro vezes (porém na Série B) e conseguiu dois triunfos (1 a 0 no Sampaio Corrêa e 4 a 0 frente ao Londrina, na última rodada), um empate (1 a 1 diante do CSA) além da derrota por 1 a 0 em visita ao Ituano.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​AZURIZ x BAHIA
Local: Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco (PR)Data e hora: 10/05/2022 - 20h30 (de Brasília)​Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (ambos GO)Onde assistir: Amazon Prime
AZURIZ (Técnico: Fabiano Daitx)
Mateus; Williams, Fornari, Saulo e Kevyn; Léo Índio, Pedrinho, Fábio e Wellington; Cristian e Vieira.
BAHIA (Técnico: Guto Ferreira)
Danilo Fernandes; Douglas Borel, Luiz Otávio, Ignácio e Luiz Henrique; Patrick, Rezende e Daniel; Vitor Jacaré, Rildo e Matheus Davó.
Crédito: Confronto de ida, na Arena Fonte Nova, terminou 0 a 0 (Felipe Oliveira/EC Bahia)

Tópicos Relacionados
Bahia

