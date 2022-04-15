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Avô se emociona ao receber camisa do Vasco, e Weverton diz: 'Faz tempo que minha família não me vê jogando'

Lateral-direito é um dos dois alagoanos no elenco cruz-maltino - Getúlio é o outro. O goleiro Thiago Rodrigues e o volante Yuri Lara fizeram sucesso no CSA, rival do adversário vascaíno...
LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2022 às 15:21

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 15:21

Apesar de ter nascido em Maceió, o lateral-direito Weverton nunca jogou como profissional na cidade. Atual titular da lateral direita do Vasco, ele deverá ser um dos jogadores mais festejados no Estádio Rei Pelé, na capital alagoana, neste sábado, quando a equipe encara o CRB. O avô do jogador esteve no hotel onde a delegação cruz-maltina está hospedada, recebeu uma camisa vascaína de presente e se emocionou.- Ferreira, vascaíno e avô do nosso lateral-direito Weverton, não segurou a emoção ao encontrar o neto em Maceió e receber de presente a camisa do Gigante da Colina - publicou o clube no Twitter.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Outro alagoano do elenco comandado por Zé Ricardo é o atacante Getúlio. Há outros jogadores, como Thiago Rodrigues e Yuri Lara, que fizeram sucesso no CSA, maior rival do próximo adversário do Vasco. A família de Weverton estará presente.
- Já faz muito tempo que minha família não me vê jogando (in loco). A camisa do jogo vai ser bem disputada. Tive que comprar mais camisas porque não dava para todo mundo. Sei que cada pessoa vai ficar feliz pelo presente que eu vou dar para eles - afirmou.
Crédito: WevertonrecebeuoavônohoteldadelegaçãoemqueoVascoestáhospedado(Foto:Divulgação/Vasco

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