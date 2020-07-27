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futebol

Avelar mostra confiança após classificação: 'Camisa pesa muito'

Zagueiro marcou o primeiro gol da vitória sobre o Oeste, por 2 a 0, na Arena Barueri. Timão ainda contou com o tropeço do Guarani para avançar de fase no torneio estadual
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LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2020 às 22:52

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 22:52

Um dos jogadores mais animados com a classificação era Danilo Avelar. O agora zagueiro, que antes atuava como lateral-esquerdo, marcou o gol que abriu o placar na vitória sobre o Oeste, por 2 a 0, na Arena Barueri, que valeu a classificação do Timão ao mata-mata do estadual.
Avelar ressaltou o histórico do Corinthians na competição e mostrou confiança para as próximas fases do Paulistão.
– Como eu tinha dito esses dias, continha matemática, probabilidade, nós íamos dar nosso máximo, demos o nosso máximo. Conseguimos nosso objetivo, conseguimos classificar. Chegamos. E quando o Corinthians chega a gente sabe, todo mundo sabe, que essa camisa pesa muito. Fizemos por merecer – disse Avelar.

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