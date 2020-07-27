Avelar mostra confiança após classificação: 'Camisa pesa muito'

Um dos jogadores mais animados com a classificação era Danilo Avelar. O agora zagueiro, que antes atuava como lateral-esquerdo, marcou o gol que abriu o placar na vitória sobre o Oeste, por 2 a 0, na Arena Barueri, que valeu a classificação do Timão ao mata-mata do estadual.

Avelar ressaltou o histórico do Corinthians na competição e mostrou confiança para as próximas fases do Paulistão.