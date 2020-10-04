Avelar lamenta empate, mas ressalta atuação da defesa: 'Fomos sólidos'

O empate do Corinthians com o Red Bull Bragantino não foi bom para os planos do Timão no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória e está com apenas 14 pontos em 39 disputados. Na visão do zagueiro Danilo Avelar, há algo a ser celebrado: a evolução do sistema defensivo.

- Agora é a vez do ataque? Antes era a defesa, agora o ataque. Não é bem assim. Tentamos criar, fizemos bastante bola vertical, conseguimos chegar aos extremos com o Léo Natel, do Otero e do próprio Gustavo. Tentamos até algumas chances com o Boselli, mas não tivemos uma chance clara. Infelizmente, acho que o adversário se defendeu bem. Nós tentamos, fomos sólidos ali atrás, mas infelizmente faltou a cereja do bolo que era o gol - afirmou o titular da zaga corintiana ao ser questionado sobre o porquê da ausência de gols da equipe.Nos últimos três jogos, o Corinthians sofreu gol apenas para o Sport, na Ilha do Retiro. Em contrapartida, o sistema ofensivo não funcionou e o time não marcou contra a equipe pernambucana, Atlético-GO e também diante do Red Bull Bragantino. Os resultados preocupam, sobretudo porque o Timão flerta cada vez mais com a zona do rebaixamento.