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futebol

Avelar lamenta empate, mas ressalta atuação da defesa: 'Fomos sólidos'

Zagueiro do Corinthians lembrou que a equipe não sofreu gols nos dois últimos jogos da temporada, mas reconheceu atuação abaixo do esperado contra o Red Bull Bragantino...
LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 23:32

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 23:32

Crédito: Danilo Avelar é um dos titulares do sistema defensivo do Timão (Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians
O empate do Corinthians com o Red Bull Bragantino não foi bom para os planos do Timão no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória e está com apenas 14 pontos em 39 disputados. Na visão do zagueiro Danilo Avelar, há algo a ser celebrado: a evolução do sistema defensivo.
TABELA>Confira como está a tabela do Campeonato Brasileiro
- Agora é a vez do ataque? Antes era a defesa, agora o ataque. Não é bem assim. Tentamos criar, fizemos bastante bola vertical, conseguimos chegar aos extremos com o Léo Natel, do Otero e do próprio Gustavo. Tentamos até algumas chances com o Boselli, mas não tivemos uma chance clara. Infelizmente, acho que o adversário se defendeu bem. Nós tentamos, fomos sólidos ali atrás, mas infelizmente faltou a cereja do bolo que era o gol - afirmou o titular da zaga corintiana ao ser questionado sobre o porquê da ausência de gols da equipe.Nos últimos três jogos, o Corinthians sofreu gol apenas para o Sport, na Ilha do Retiro. Em contrapartida, o sistema ofensivo não funcionou e o time não marcou contra a equipe pernambucana, Atlético-GO e também diante do Red Bull Bragantino. Os resultados preocupam, sobretudo porque o Timão flerta cada vez mais com a zona do rebaixamento.
- Óbvio que sempre é bom você ter mais confiança, mas se o problema era atrás e agora conseguimos ser mais sólidos, vamos conseguir esse equilíbrio na frente. Se falavam que a zaga estava sem confiança, acho que agora voltou. Daqui para frente, vamos buscar a vitória - concluiu Avelar, demonstrando novamente positividade com a situação do Corinthians.
Na quarta, às 19h, o Timão volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Em casa, na Neo Química Arena, o Alvinegro mede forças com o Santos em partida válida pela 14ª rodada do torneio nacional.

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