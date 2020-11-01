'Avançou, mas não está fechado', diz vice do Inter sobre negociação por Maurício

Depois de caminhar alguns passos na direção do acerto entre Cruzeiro e Internacional pelo meia Maurício, o clima por parte do time gaúcho é de tratar o tema com absoluta cautela apesar do otimismo pela chegada do reforço de 19 anos de idade.
Em coletiva depois da derrota por 1 a 0 frente ao Corinthians fora de casa, o vice-presidente de futebol do Colorado, Alexandre Barcellos, pontuou que o momento é de deixar as conversas como de responsabilidade principal do executivo de futebol, Rodrigo Caetano.
Além disso, o dirigente do Inter também tratou de fazer uma separação (ao menos por ora) entre a possível chegada de Maurício e a ida de Willian Pottker para o clube de Belo Horizonte, algo que constantemente foi tratado como uma espécie de "troca" entre as equipes:
- Eu disse na coletiva passada que a probabilidade era a pequena. Estamos em conversação. Admitimos as conversações, mas ainda não está sacramentada. Quanto ao tema de quando será concluído, há muitos interesses. Avançou, mas ainda não está fechado. Faremos o possível para concretizar. Rodrigo Caetano está habituado e lidera a negociação.
- São negócios que caminham paralelamente. É uma relação de crédito e débito entre os clubes. Valemos de ativos no nosso clube. Nos valemos assim. Procuramos que estes negócios se encontrem à frente - acrescentou.
Em meio as movimentações do Inter para reforçar o plantel (algo que já foi tema de diversas respostas do técnico Eduardo Coudet alegando ter menos peças do que gostaria), o time se prepara para decidir seu futuro na Copa do Brasil nessa semana. Depois de ganhar o jogo de ida por 2 a 1 do Atlético-GO em Goiânia, ele recebe o Atlético na próxima terça-feira (3) às 21h30 no Beira-Rio podendo empatar que avançará às quartas de final.