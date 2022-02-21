Avanço na SAF e possível novo dono: Conheça a 777 Partners, empresa que pretende ser a investidora do Vasco

Após a viagem do presidente Jorge Salgado ao exterior, o Vasco avançou para a ter um dono. A negociação foi feita com a empresa 777 Partners, que pretende adquirir 70% da SAF do clube, assim como investir R$ 700 milhões. Esse foi o primeiro passo para uma transação que ainda depende da aprovação dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e de Beneméritos.Diante da negociação, uma das principais dúvidas do torcedor vascaíno é sobre quem é a 777 Partners e como ela tem se saído no futebol mundial. Ela é uma empresa norte-americana fundada em 2015 com sede em Miami, nos Estados Unidos, e investimentos privados em diversos setores: aviação, serviços financeiros, seguros, mídia e entretenimento.

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Com investimentos no futebol mundial, a empresa comprou integralmente o Genoa, da Itália, e adquiriu participação minoritária no Sevilla, da Espanha. Além disso, há interesse em comprar outras equipes no Velho Continente e ao redor do mundo.

A Partners 777 também atua no futebol brasileiro, com participações sobre uma empresa: a 1190 Sports, que é responsávelo por vender direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Ela também atua neste ramo e investe na Fanatiz, serviço de streaming que transmite campeonatos de futebol para o mercado dos Estados Unidos.

Depois de comprar o Genoa, o diretor-geral da empresa reafirmou a ideia de adquirir novos clubes. Inspirado em modelos de negócio como Red Bull e do City Group, a 777 apresenta, em seu site, que tem mais de 3 bilhões de dólares em investimentos (mais de R$ 15 bilhões, na cotação atual), com cerca de 50 empresas.

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Neste sentido, a 777 Partners tem acões em um time de basquete do Reino Unido, o London Lions e em uma agência de marketing que atua na NBA, a Green Sports Management. Além da 1190 Sports, que atua no ramo das transmissões esportivas e vende a exibição do Brasileirão no exterior.

Os dois sócio-fundadores da empresa são: Steven Pasko, 73 anos, e Josh Wander, 40. Em 2021, adquiriram 68 aviões do modelo 737 MAX no valor de US$ 3,7 bilhões (R$ 19 bilhões). Com isso, a 777 também é dona de duas empresas aéreas: a Flair, no Canadá, e a Bonza, na Austrália.

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Cabe salientar que a negociação do Vasco ainda depende da aprovação dos Conselhos ("não vinculante"), porém a ideia é que o investimento da 777 Partners acelere a recuperação do futebol com reforços e infraestrutura. O prazo para fechar o acordo é dentro de 90 dias, e a empresa pretende assumir as dívidas e remodelar um dos maiores patrimônios do clube carioca: São Januário.