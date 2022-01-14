futebol

Avança o Tricolor! Patrick marca, e Bahia vence Votuporanguense

Equipes já tinham se enfrentando em jogo pela fase de grupos, onde terminaram no 1 a 1...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2022 às 15:17

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 15:17

O Bahia venceu o Votuporanguense nesta sexta-feira (14), em partida válida pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando na Arena Dr. Plínio Marin, em Votuporanga, Patrick marcou, e o Tricolor avança com após o placar de 1 a 0. Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCOMEÇO EQUILIBRADO!​Já velhos conhecidos, o Bahia e o Votuporanguense começou a partida com bastante intensidade. Os dois times se estudaram o tempo todo e procuraram aproveitar o erro do adversário.
QUE CHANCE!
A primeira chance aconteceu para o Bahia, aos 11. Na jogada, Raí avançou com perigo e mandou uma bomba em direção ao gol de Felipe Gustavo. O Tricolor teve nova oportunidade aos 16. Cuadrado partiu em velocidade. Contudo, na hora de finalizar, preferiu cruzar para André, que errou.
RESPOSTA!
O Votuporanguense não ficou para trás. Os times pararam de se estudar e partiram para cima. Aos 18, Marcos Vinicius mandou uma bomba rasteira, de muito longe. No entanto, o goleiro do Bahia caiu e evitou o que seria o primeiro gol da partida. Na sequência, foi a vez do camisa 8 assustar novamente, mas Gabriel encaixou e ficou com a bola.
NO TRAVESSÃO!
O Bahia não demorou a assustar novamente e chegou em grande chance. Aos 22, Everton recebeu, avançou pouco e, de fora da área, mandou uma pancada. A bola explodiu no travessão.
PERIGO!
Aos 33, mais uma chance para a equipe da casa. Na jogada, Allan Bruno tabelou com Carlos Miguel. A dupla tentou, mas a zaga baiana afastou a chegada do Votuporanguense.
NA REDE!
O time baiano voltou a aparecer na sequência. Apesar do jogo duro, aos 43, Willian achou uma boa chance e mandou uma bomba. Contudo, a bola foi para a rede, mas pelo lado de fora.
GOL!
No final da primeira etapa, a arbitragem marcou falta a favor para o Bahia. Aos 48, o time não desperdiçou a oportunidade e mostrou jogo. Patrick foi para a bola e mandou um foguete em direção ao gol, abrindo o placar em Votuporanga.
VOLTA MOVIMENTADA...
Assim como acabou a primeira etapa, o jogo voltou com uma falta muito perigosa. Aos 4, Jair cobrou e mandou uma bomba em direção ao gol de Gabriel, que voou para espalmar e afastar o gol de empate.
FELIPE GUSTAVO!
Em contra-ataque, o meio-campo do Votuporanguense saiu errado, e a bola chegou no artilheiro Everton. O jogador não perdeu tempo e finalizou com grande perigo. O goleiro Felipe Gustavo, porém, não deu chances e evitou o perigo.
TRUNCADO...
O jogo seguiu bastante truncado, com poucas chances sendo criadas pelas duas equipes. O alto calor e a pressão dos times fez com que diminuíssem a intensidade. Dessa forma, se tornou um jogo bastante faltoso.
BLOQUEADO!
Aos 40, o Bahia voltou a ampliar a intensidade e quase marcou o segundo gol. William avançou com perigo, venceu a marcação dos adversários e bateu. A bola, porém, foi à esquerda do gol do Votuporanguense. Em cobrança de escanteio, na sequência, a zaga paulista afastou.FICHA TÉCNICA
Votuporanguense 0 x 1 BahiaLocal: Arena Dr. Plínio Marin, em Votuporanga (SP)Data: 14/01/2022 - às 13h15 (de Brasília)Árbitro: Édson Alves da SilvaAssistentes: Marcelo Zamian de Barros e Diego PagianottoCartões amarelos: Cuadrado e Pedro Borges (Bahia)Cartões vermelhos: Marcos Vinícius (Votuporanguense)Gols: Patrick, aos 48'/1ºT (0-1)
VOTUPORANGUESE (Técnico: Rodrigo Cabral)
Felipe Gustavo; Carlos Miguel, Kauan Henrique (Caíque Brito, aos 37'/2ºT), Gabriel Almeida e Abraão Lincoln (Pedro Barbosa, aos 37'/2ºT); Jair, Marcos Vinícius e Lucas Soares (Victor Moura, aos 0'/2ºT); Allan Bruno (Ricardo, aos 33'/1ºT - Tallerson, aos 37'/2ºT)), Matheus Reis e João Pedro.
BAHIA (Técnico: Fernando Oliveira)​Gabriel; André, Vinícius, Pedro Borges e Rafael; Cuadrado (Gabriel Domingos, 24'/2ºT), Hiago e Patrick (Barcellos, aos 37'/2ºT); Willian (Allan, aos 46'/2ºT), Raí e Everton.
