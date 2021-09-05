Avaí x Vasco: onde assistir, prováveis times e desfalques

Avaí e Vasco se enfrentam na noite desta segunda-feira, três dias após o último jogo de ambos. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, os dois times brigam pelo acesso, mas nenhum deles tem chance de entrar no G4 nesta rodada. No jogo pelo primeiro turno, em São Januário, o time visitante ganhou por 2 a 0. Desta vez, o duelo é na Ressacada.FICHA TÉCNICAAVAÍ X VASCO
Data/Hora: 6/9/2021, às 20hLocal: Ressacada, em Florianópolis (SC)Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Weber Felipe Silva (PR)Árbitro de Vídeo: Adriano Milczvski (PR)Onde assistir: Sportv, Premiere e tempo real do LANCE!
AVAÍ (Técnico: Claudinei Oliveira)Glédson; Edilson, Betão, Rafael Pereira e João Lucas; Bruno Silva, Lourenço e Marcos Serrato; Copete, Getúlio e Vinícius Leite.
Desfalques: Renato (dúvida)Suspensos: Lourenço e ValdíviaPendurados: Diego Renan, Getúlio, Iury, Jean Cléber, Jean Martim, Marcos Serrato e Wesley.
VASCO (Técnico: Lisca)Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Caio Lopes e Marquinhos Gabriel; Léo Jabá, Gabriel Pec e Cano.
Desfalques: Michel (lesionado), Ernando (lesionado), Bruno Gomes (dúvida), Sarrafiore (volta a treinar após a Covid-19 na última sexta-feira) e Jhon Sánchez (não regularizado).Suspenso: NinguémPendurados: Daniel Amorim e Bruno Gomes