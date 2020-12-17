Avai x Cruzeiro. Onde seguir, palpites e prováveis escalações

Crédito: A Raposa quer tentar devolver a derrota no turno para o Avaí, no Mineirão-(Bruno Haddad/Cruzeiro

Avaí e Cruzeiro entram em campo nesta sexta-feira, 18 de dezembro, às 21h30, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O duelo será na Ressacada, em Florianópolis. Mineiros e catarinenses são rivais diretos pelo sonho do acesso. A equipe de Santa Catarina está com 43 pontos, na 7ª posição, enquanto os mineiros estão em 10º, com 39 pontos.

A equipe de Felipão pode “enterrar” de vez suas chances de acesso em caso de derrota.O Avaí, mesmo com a troca de treinador(saiu Geninho entrou Claudinei Oliveira), conseguiu se manter perto da disputa pelo acesso.

O time celeste tentará compensar, mais uma vez, seu desempenho ruim em casa, com uma vitória longe dos seus domínios, além de devolver a derrota no turno para o time catarinense, no Mineirão.