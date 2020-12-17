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futebol

Avai x Cruzeiro. Onde seguir, palpites e prováveis escalações

A Raposa tenta não deixar "morrer" de vez suas chances de acesso na Série B contra um rival direto na classificação do campeonato...

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 17:29

LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 17:29
Crédito: A Raposa quer tentar devolver a derrota no turno para o Avaí, no Mineirão-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Avaí e Cruzeiro entram em campo nesta sexta-feira, 18 de dezembro, às 21h30, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O duelo será na Ressacada, em Florianópolis. Mineiros e catarinenses são rivais diretos pelo sonho do acesso. A equipe de Santa Catarina está com 43 pontos, na 7ª posição, enquanto os mineiros estão em 10º, com 39 pontos.
A equipe de Felipão pode “enterrar” de vez suas chances de acesso em caso de derrota.O Avaí, mesmo com a troca de treinador(saiu Geninho entrou Claudinei Oliveira), conseguiu se manter perto da disputa pelo acesso.
O time celeste tentará compensar, mais uma vez, seu desempenho ruim em casa, com uma vitória longe dos seus domínios, além de devolver a derrota no turno para o time catarinense, no Mineirão.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B FICHA TÉCNICA​AVAÍ X CRUZEIROData-Horário: 18 de dezembro, às 21h30Estádio-Local: Ressacada, Florianópolis(SC)Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa(RJ)Assistentes: Rogério de Oliveira Braga(RJ) e Márcio Iglésias Araújo Silva(RJ)Onde seguir: Tempo Real LANCE, Premiere, SporTV(menos para SC) Avaí: Glédson; Edílson, Alemão, Alan Costa e Iury; Jean Martim, Luan Silva, Pedro Castro e Valdívia; Romulo e Gastón Rodriguez. Técnico: Claudinei Oliveira Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Patrick Brey; Jadsom, Jadson(Giovanni), e Filipe Machado; Airton, Rafael Sobis e Willian Pottker(Arthur Caike). Técnico: Luiz Felipe Scolari Palpites: o time de Guga é favorito para 40% da redação. Outros 30% creem na Raposa e os 30% restantes confiam no empate.

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