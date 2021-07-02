Avaí x Botafogo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Os times estão colados na tabela. O Botafogo está na 7ª posição com 11 pontos, o Avaí em 10º com apenas um ponto a menos. Vale ressaltar que as duas equipes têm um jogo a menos em relação a grande parte dos times da Série B por conta de adiamentos de jogos passados.FICHA TÉCNICAAvaí x Botafogo​Data/Hora: 03/07, às 21hLocal: Ressacada, em Santa Catarina (SC)Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!AVAÍ (Técnico: Claudinei Oliveira)Gledson; Edilson, Alemão, Rafael Pereira, Diego Renan; Bruno Silva, Wesley, Lourenço, Renato, Vinícius Leite; Jhonatan.