Avaí x Botafogo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

A Série B vai entrando em um estágio mais "intermediário". Neste sábado, Avaí e Botafogo medem forças às 21h, na Ressacada, em duelo válido pela 9ª rodada da competição.
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Os times estão colados na tabela. O Botafogo está na 7ª posição com 11 pontos, o Avaí em 10º com apenas um ponto a menos. Vale ressaltar que as duas equipes têm um jogo a menos em relação a grande parte dos times da Série B por conta de adiamentos de jogos passados.FICHA TÉCNICAAvaí x BotafogoData/Hora: 03/07, às 21hLocal: Ressacada, em Santa Catarina (SC)Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!AVAÍ (Técnico: Claudinei Oliveira)Gledson; Edilson, Alemão, Rafael Pereira, Diego Renan; Bruno Silva, Wesley, Lourenço, Renato, Vinícius Leite; Jhonatan.
Suspensos: -Pendurados: Edilson, Jean Cândido e Bruno SilvaFora: Betão (lesionado)
BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Guilherme Santos; Barreto (Marco Antônio); Ronald, Pedro Castro, Luís Oyama, Diego Gonçalves; Rafael Navarro.
Suspensos: ChayPendurados: Rafael Carioca, Luís Oyama e GilvanFora: Gatito Fernández, Diego Cavalieri e Jonathan (lesionados)
Palpites: o equilíbrio marcou a redação do LANCE!. 33,3% apostaram em uma vitória do Botafogo, 33,3% no empate e 33,3% no triunfo do Avaí.