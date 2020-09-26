Avaí vence o Cruzeiro em BH e aumenta crise do time mineiro

Em outra noite de futebol pobre, o Cruzeiro foi derrotado pelo Avaí por 1 a 0, gol de Pedro Castro, nesta sexta-feira, 25 de setembro, às 21h30, no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado ampliou o calvário celeste, que fica cada vez mais longe de reagir na competição e ao invés de ficar perto dos líderes do campeonato, poderá terminar a rodada na zona do rebaixamento da segunda divisão. Para o time catarinense, o triunfo significou chegar aos 13 pontos, chegando à 11ª posição na classificação. A Raposa ocupa, por enquanto, a 15ª posição, estacionado nos oito pontos. O duelo mostrou mais uma vez a fragilidade ofensiva do Cruzeiro, que não conseguiu furar a estratégia defensiva do Avaí, que jogou por “uma bola” e conseguiu sair de BH com os três pontos. A sonhada reação cruzeirense no Campeonato Brasileiro da Série B ainda terá de esperar, para desespero da torcida celeste. Próximos jogos A Raposa encara a Ponte Preta, quarta-feira, 30 de setembro, no Mineirão. O Avaí faz o clássico com o Figueirense terça-feira, 29, às 19h15, na Ressacada. FICHA TÉCNICACRUZEIRO 0 x 1 AVAÍData-Horário: 25 de setembro, às 21h30Estádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)Assistentes:Thiago Rosa de Oliveira(RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro(RJ)Cartões amarelos: Daniel Guedes(CRU), Cacá(CRU), Renatinho(AVA), Ariel Cabral(CRU), Kunde(AVA), Matheus Pereira(CRU)Cartões vermelhos: Gol: Pedro Castro, aos 33’-2ºT(0-1) Cruzeiro: Fábio; Daniel Guedes(Rafael Luiz, aos 29’-2ºT) Manoel, Cacá e Matheus Pereira; Ariel Cabral(Ramon, 29’-2ºT), Filipe Machado, Maurício(Marquinhos Gabriel, aos 8’-2ºT); Arthur Caike(Thiago, aos 19’-2ºT), Marcelo Moreno e Airton(Régis, aos 7’-2ºT). Técnico: Ney Franco Avaí: Lucas Frigeri; Felipe(Arnaldo-intervalo), Rafael Pereira(Kunde, aos 20’-2ºT), Airton e Capa; Ralf, Jean Martim, Pedro Castro e Renatinho(Valdívia, aos 21’-2ºT0; Rildo(Vinícius Jaú, aos 28’-2ºT) e Gastón Rodríguez(Getúlio, aos 28’-2ºT). Técnico: Geninho