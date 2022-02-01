Avaí fica próximo de anunciar o atacante Morato

O Avaí está de olho na montagem do seu elenco para 2022 e a diretoria busca peças mais ‘experientes’ para jogar o Brasileirão.

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Com pouco dinheiro em caixa, a ideia é encontrar oportunidades de mercado e o atacante Morato está próximo de ser confirmado.

O atleta é aguardado em Florianópolis para realizar exames e assinar contrato até o fim da temporada.

Vasco da Gama

O último clube de Morato antes de chegar ao Avaí foi o Vasco da Gama. O atacante disputou 40 partidas no time carioca e anotou seis gols.