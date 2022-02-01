Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Avaí fica próximo de anunciar o atacante Morato

Aos 29 anos, Morato é aguardado em Florianópolis para realizar exames e assinar contrato com o Leão...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 15:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 15:05
O Avaí está de olho na montagem do seu elenco para 2022 e a diretoria busca peças mais ‘experientes’ para jogar o Brasileirão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com pouco dinheiro em caixa, a ideia é encontrar oportunidades de mercado e o atacante Morato está próximo de ser confirmado.
O atleta é aguardado em Florianópolis para realizar exames e assinar contrato até o fim da temporada.
Vasco da Gama
O último clube de Morato antes de chegar ao Avaí foi o Vasco da Gama. O atacante disputou 40 partidas no time carioca e anotou seis gols.
Crédito: MoratovaidefenderoAvaíem2022(RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados