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Avaí e Cruzeiro se acertam e o volante Matheus Barbosa será emprestado ao clube mineiro

O clube catarinense anunciou o negócio na tarde desta quarta-feira, 10 de fevereiro. Matheus será o segundo reforço confirmado do time celeste para 2021...
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Publicado em 

10 fev 2021 às 17:07

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 17:07

Crédito: André Palma/Avaí
As negociações entre Avaí e Cruzeiro para a Raposa contratar o volante Matheus Barbosa, de 26 anos, avançaram e o jogador virá para o time mineiro por empréstimo. O anúncio do negócio foi feito pelo time catarinense nesta quarta-feira, 10 de fevereiro. O jogador chamou a atenção do Cruzeiro durante a disputa da Série B, quando encarou os mineiros em dois confrontos jogando pelo Cuiabá, além de outras boas atuações na competição. O contrato será até o fim da temporada 2021. No time do Mato Grosso, o volante fez 25 jogos e marcou um gol. Matheus Barbosa foi revelado pelo Grêmio e passou também por América-RN, Paulista-SP, Atlético Tubarão-SC, Avaí e Água Santa-SP. Com o empréstimo de Matheus Barbosa, o atleta mantém vínculo com o Leão da Ilha, que possui 60% dos seus direitos econômicos e terá o Cruzeiro como uma vitrine para um possível negócio futuro. O meio de campo será o segundo reforço confirmado pelo time azul, que já fechou com o lateral-esquerdo Alan Ruschel e encaminha o acerto com o meia Marcinho, ex-Sampaio Corrêa. O Cruzeiro está indo com força ao mercado para reforçar o elenco com o intuito de ter um time capaz de subir para a Série A de 2022. E o perfil que a Raposa busca é de jogadores jovens e com experiência na segunda divisão nacional, já que sofreu em 2020 com um elenco caro e inexperiente.

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