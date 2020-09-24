Auxiliares de Domènec comandam treino do Flamengo nesta quinta; veja quem está à disposição

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo contará com mais de um time de desfalques, ou seja, acima de 11 jogadores, caso o jogo diante do Palmeiras, agendado para este domingo, no Allianz Parque e pelo Campeonato Brasileiro, não seja adiado - como pediu junto à CBF e aguarda o Rubro-Negro. E, nesta quinta-feira, houve treino comandado pelos auxiliares Jordi Guerrero e Jordi Gris.A dupla esteve à frente das atividades no Ninho do Urubu, uma vez que o técnico Domènec Torrent foi um dos membros da delegação que foi ao Equador - para jogos pela Libertadores - a contrair a Covid-19. Em relação a jogadores, são 16 atletas recém-infectados.

Quanto a peças à disposição para o confronto deste domingo, são 21 jogadores, incluindo diversos jovens da categoria de base. Aliás, um grupo de sete atletas da equipe sub-20, que estava em Porto Alegre para a estreia da categoria no Brasileirão, foi convocado e, de volta ao Rio de Janeiro, reforçará o elenco profissional. Os convocados foram: Italo (LE), Noga (Z), Otavio (Z), Milani (Z), Richard (V) e Yuri de Oliveira (M) e João Fernando (G).

Por falar na categoria sub-20, o volante Dhouglas, que não estava na delegação que enfrentou o Internacional (e foi derrotado por 2 a 1) pelo Brasileiro de juniores, integrou o treino no Ninho entre os profissionais.

Confira os jogadores do Flamengo à disposição para domingo:

Goleiros: César, Hugo Souza e João Fernando.

Laterais: João Lucas, Ramon e Italo.

Zagueiros: Natan, Gabriel Noga, Milani e Otavio.

Volantes: Thiago Maia, Gerson, Richarde e Dhouglas.

Meias: Arrascaeta, Yuri de Oliveira e Pepê.