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Auxiliares comandam treino do Palmeiras na Academia de Futebol

Na ausência de Abel Ferreira e de João Martins, ambos de férias, Vitor Castanheira, Andrey Lopes e Carlos Martinho ficaram responsáveis pelo treinamento do Verdão
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Publicado em 30 de Março de 2021 às 15:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2021 às 15:28
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras segue trabalhando na Academia de Futebol e, nesta terça-feira (30), o elenco realizou mais uma sessão de treinamentos, desta vez sob o comando de Vitor Castanheira, Carlos Martinho (que retornou de recesso) e Andrey Lopes.>> Griezmann, Marinho e Gabriel Veron ganham chuteira “super leve”. Confira fotos!
A primeira atividade proposta pelos auxiliares foi física, ou seja, os atletas correram em torno do gramado e, na sequência, treinaram potência, dando piques em distâncias curtas.Posteriormente, os jogadores foram divididos em dois grupos. O primeiro, disposto em posições em metade do gramado, fez um treino que consistia na bola começar na área central, ser invertida para os laterais e cruzada para a área, onde quem iniciou a jogada estaria para finalizar. O segundo, por sua vez, praticou enfrentamentos, principalmente em duplas. Por fim, foi feita uma atividade técnica com poucos toques na bola.
O meio-campista Zé Rafael e o atacante Gabriel Veron, acompanhados de Gabriel Furtado e Angulo, se movimentaram no gramado e fizeram trabalhos mistos (físicos e táticos ao mesmo tempo). Wesley, por sua vez, cumpriu cronograma na parte interna do centro de excelência.
Enquanto espera uma definição em relação à continuidade do Campeonato Paulista, o Palmeiras segue trabalhando na Academia de Futebol. O próximo treino da equipe será na quarta-feira (31), às 10h (horário de Brasília).

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