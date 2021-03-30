Auxiliares comandam treino do Palmeiras na Academia de Futebol

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras segue trabalhando na Academia de Futebol e, nesta terça-feira (30), o elenco realizou mais uma sessão de treinamentos, desta vez sob o comando de Vitor Castanheira, Carlos Martinho (que retornou de recesso) e Andrey Lopes.>> Griezmann, Marinho e Gabriel Veron ganham chuteira “super leve”. Confira fotos!

A primeira atividade proposta pelos auxiliares foi física, ou seja, os atletas correram em torno do gramado e, na sequência, treinaram potência, dando piques em distâncias curtas.Posteriormente, os jogadores foram divididos em dois grupos. O primeiro, disposto em posições em metade do gramado, fez um treino que consistia na bola começar na área central, ser invertida para os laterais e cruzada para a área, onde quem iniciou a jogada estaria para finalizar. O segundo, por sua vez, praticou enfrentamentos, principalmente em duplas. Por fim, foi feita uma atividade técnica com poucos toques na bola.

O meio-campista Zé Rafael e o atacante Gabriel Veron, acompanhados de Gabriel Furtado e Angulo, se movimentaram no gramado e fizeram trabalhos mistos (físicos e táticos ao mesmo tempo). Wesley, por sua vez, cumpriu cronograma na parte interna do centro de excelência.