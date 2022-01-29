Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Auxiliar lamenta 2º tempo ruim do Santos: "Perdemos o controle"

Leandro Silva, o Cuquinha, comandou o time na derrota para o Botafogo-SP neste sábado na Vila Belmiro, e admitiu que o rendimento foi abaixo do esperado...

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 15:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2022 às 15:25
O técnico Leandro Silva, o Cuquinha, que vem substituindo Fábio Carille no banco de reservas do Peixe por conta da Covid-19, analisou a derrota para o Botafogo-SP, neste sábado. O Peixe empatou a estreia contra a Inter, na quarta-feira passada."A gente sabia da marcação baixa. Precisávamos de paciência para circular a bola e construir as jogadas no campo adversário. Fazer a bola chegar no Braga e no Ângelo para o confronto. Aconteceu no primeiro tempo, principalmente com o Lucas Braga e o Ângelo", disse Cuquinha.Na virada para o intervalo, o auxiliar não mexeu na equipe, diferente do time visitante, que fez três substituições que surgiram efeito. Matheus Carvalho, que foi colocado pelo técnico Leandro Zago, aproveitou a bobeira da defesa santista e fez o gol após passe de Dudu.
"No segundo tempo perdemos um pouco do controle, ficou um jogo de transição. E depois do gol deles tentamos de qualquer forma o resultado, com as mudanças dentro das características dos atletas", explicou o treinador Leandro Silva.
Crédito: LeandroSilva,auxiliardeFábioCarille,nãogostoudotimenosegundotempo(IvanStorti/SantosFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mitra (cobertura da cabeça), produzida pela Cordis, que o novo arcebispo de Aparecida vai usar em sua posse
O talento (visível) capixaba na posse do novo arcebispo de Aparecida
Imagem de destaque
"O ES é fundamental no reposicionamento da Vale", afirma presidente da companhia
Roberta e Valquíria Cheim
Valquiria Cheim ganha festa de aniversário surpresa em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados