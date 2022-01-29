Auxiliar lamenta 2º tempo ruim do Santos: "Perdemos o controle"

O técnico Leandro Silva, o Cuquinha, que vem substituindo Fábio Carille no banco de reservas do Peixe por conta da Covid-19, analisou a derrota para o Botafogo-SP, neste sábado. O Peixe empatou a estreia contra a Inter, na quarta-feira passada."A gente sabia da marcação baixa. Precisávamos de paciência para circular a bola e construir as jogadas no campo adversário. Fazer a bola chegar no Braga e no Ângelo para o confronto. Aconteceu no primeiro tempo, principalmente com o Lucas Braga e o Ângelo", disse Cuquinha.Na virada para o intervalo, o auxiliar não mexeu na equipe, diferente do time visitante, que fez três substituições que surgiram efeito. Matheus Carvalho, que foi colocado pelo técnico Leandro Zago, aproveitou a bobeira da defesa santista e fez o gol após passe de Dudu.