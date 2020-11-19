Auxiliar francês de Ceni sobre troca de técnicos no Brasil: 'Não custa muito para um presidente demitir'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Ao lado de Rogério Ceni nas últimas quatro temporadas, o francês Charles Hempert já tem experiência necessária para saber como funciona o futebol brasileiro. Afinal, já passou, rapidamente, pelo São Paulo e realizou um longo trabalho pelo Fortaleza, o qual foi dividido por uma passagem-relâmpago pelo Cruzeiro. Agora, está há 10 dias no Ninho do Urubu como auxiliar de Ceni no Flamengo, e, em entrevista ao jornal "Le Parisien", falou sobre a experiência.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de tornar-se treinador principal, Charles mostrou "pés no chão" e foco no trabalho como auxiliar, lembrando que aos compatriotas que, nas principais divisões do futebol brasileiro, as comissões técnicas costumam ser trocadas em até três meses pelas diretorias.

- Não gosto de me projetar. Eu raciocino jogo após jogo. No Brasil, as coisas estão indo muito rápido. A conversa de longo prazo não é audível aqui. Hoje estamos no Flamengo mas, se as coisas correrem mal, podemos desembarcar em algumas semanas. Estou exagerando um pouco, ainda que o técnico anterior, Domènec Torrent, não tenha sobrevivido a uma derrota pesada para o Atlético Mineiro quando o clube ocupava o terceiro lugar (do Brasileirão). Após 22 dias de campeonato, já ocorreram 18 trocas de treinador nesta temporada. Apenas dois clubes mantiveram o seu. A indenização por demissão é muito baixa. Não custa muito para um presidente demitir seu treinador. No Brasil, um treinador dura em média três meses! - afirmou em entrevista dada antes do 3 a 0 para o São Paulo, o terceiro jogo de Rogério Ceni no comando do Flamengo.Sobre estar no Flamengo, especificamente, Charles Hempert afirmou ser "uma coisa incrível", comparável apenas ao Boca Junior, da Argentina, no continente.