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Auxiliar elogia trabalho de Morínigo nos bastidores do Coritiba

Mesmo sem dirigir o time por conta da Covid-19, o treinador acompanha o trabalho e monta a estratégia de jogo...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 16:28

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 16:28

Crédito: Divulgação/Coritiba
Contratado para salvar o Coritiba do rebaixamento, Gustavo Morínigo ainda não pôde dirigir o Coxa do gramado. Devido a Covid-19, o treinador vive em isolamento social e acompanha a distância a evolução dos atletas.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Em conversa com a imprensa, o auxiliar Júlio Sérgio, explicou algumas ações que o novo treinador já tomou e enxerga o dedo do paraguaio na reação dos últimos três confrontos sem derrota.
‘Todas as ideias, desde que o Gustavo Morínigo desembarcou em Curitiba, são dele. Estamos auxiliando para que ele coloque em prática tudo aquilo que pensa, o modo de jogar, a postura’, declarou o interino, antes de completar:
+ São Paulo em 8º, Flamengo em 10º… Confira a classificação do returno do Brasileirão
‘É óbvio que o trabalho de motivação desses jogadores começou quando eu cheguei, mas o Gustavo é o comandante desta equipe. Compartilhamos informações e ele faz as escolhas. Ele cria as estratégias e nós executamos’.
Com o empate fora de casa, o Coritiba chega aos 27 pontos na tabela do Brasileirão e volta a campo no domingo, quando recebe o Grêmio, no Couto Pereira.

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