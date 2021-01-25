Auxiliar elogia trabalho de Morínigo nos bastidores do Coritiba

Crédito: Divulgação/Coritiba

Contratado para salvar o Coritiba do rebaixamento, Gustavo Morínigo ainda não pôde dirigir o Coxa do gramado. Devido a Covid-19, o treinador vive em isolamento social e acompanha a distância a evolução dos atletas.

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Em conversa com a imprensa, o auxiliar Júlio Sérgio, explicou algumas ações que o novo treinador já tomou e enxerga o dedo do paraguaio na reação dos últimos três confrontos sem derrota.

‘Todas as ideias, desde que o Gustavo Morínigo desembarcou em Curitiba, são dele. Estamos auxiliando para que ele coloque em prática tudo aquilo que pensa, o modo de jogar, a postura’, declarou o interino, antes de completar:

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‘É óbvio que o trabalho de motivação desses jogadores começou quando eu cheguei, mas o Gustavo é o comandante desta equipe. Compartilhamos informações e ele faz as escolhas. Ele cria as estratégias e nós executamos’.