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Auxiliar do Palmeiras lamenta empate com Grêmio: ‘Merecíamos vencer’

João Martins deu entrevista coletiva após o duelo porque Abel Ferreira ficou sem voz
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LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 00:25

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 00:25

Crédito: Reprodução
O empate do Grêmio diante do Palmeiras no final do jogo desta sexta-feira (15) fez Abel Ferreira perder a voz. O técnico não conseguiu participar da entrevista coletiva após mais um placar igualado do Verdão neste Brasileirão e o seu auxiliar, João Martins, respondeu às perguntas da imprensa.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação
João exaltou a criatividade da equipe na primeira etapa, mas lamentou o injusto empate já perto dos acréscimos.
– Tivemos uma primeira parte muito boa. Só faltou conseguirmos fazer mais gols, e aí, o jogo ficava praticamente resolvido para a segunda etapa. Faltou isso. Futebol é isto. Por muitas vezes é injusto. Não resolvemos o jogo. É uma pena o resultado, mas os jogadores estão de parabéns, merecíamos a vitória – disse o auxiliar português.O companheiro de Abel Ferreira também falou sobre a intensidade demonstrada pelo time e se isso é algo positivo pela rápida resposta após o duelo diante do River Plate.
– A questão de intensidade do primeiro tempo foi pela qualidade que tivemos com a bola. Não precisamos correr muito, bastou correr bem. Cada jogador fez o que foi pedido. Fomos muito superiores no primeiro tempo. Quanto ao jogo do River, já foi, já passou. Estamos na final. Hoje o desempenho foi positivo, pena que o resultado não veio – finalizou João Martins.
>> ATUAÇÕES: Weverton e Veiga são os nomes do Palmeiras em empate
O Palmeiras se reapresenta neste sábado (16), na Academia de Futebol, para já iniciar a preparação para o primeiro Dérbi de Abel Ferreira no comando do clube, já na próxima segunda-feira (18), novamente no Allianz Parque.

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