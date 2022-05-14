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futebol

Auxiliar destaca busca de Goulart por adaptação ao estilo de Bustos

Camisa 10, principal contratação do Santos para 2022, ainda não conseguiu engatar uma sequência de bons jogos com a camisa alvinegra desde que chegou à Vila Belmiro...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 12:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 12:20
O meia Ricardo Goulart foi titular na vitória do Santos contra o Coritiba, nesta quinta-feira, por 3 a 0. O grande resultado garantiu classificação para próxima fase da Copa do Brasil. Ele foi substituído aos 10 minutos da seguda etapa e recebeu aplausos dos torcedores.O camisa 10 também foi titular contra o Cuiabá, no domingo, pelo Brasileirão. Há algumas semanas, Goulart foi preservado pela comissão técnica por conta da sequência grande de jogos. Ele chegou ao Peixe em janeiro do futebol chinês e não atuava há seis meses."Goulart é um jogador muito importante dentro do grupo, creio que está se acostumando com o que pede Fabián, daqui a pouco vai ganhando ritmo de jogo. Acredito que para todo jogador isso é importante, e cada um dos jogadores está se dando ao máximo e tentando melhorar", afirmou o auxiliar Lucas Ochandorena.
Com passagens por Santo André, Internacional, Goiás, Cruzeiro, Palmeiras e Guangzhou Evergrande, o atleta de 30 anos estreou pelo Santos na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, de virada, no dia 3 de fevereiro, na Neo Química Arena. Entrou em campo em 20 oportunidades, marcou 4 gols e deu duas assistências.
Crédito: RicardoGoulartaindabuscaseadaptaraoestilodejogodeFábianBustos(IvanStorti/Santos

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