Auxiliar destaca busca de Goulart por adaptação ao estilo de Bustos

O meia Ricardo Goulart foi titular na vitória do Santos contra o Coritiba, nesta quinta-feira, por 3 a 0. O grande resultado garantiu classificação para próxima fase da Copa do Brasil. Ele foi substituído aos 10 minutos da seguda etapa e recebeu aplausos dos torcedores.O camisa 10 também foi titular contra o Cuiabá, no domingo, pelo Brasileirão. Há algumas semanas, Goulart foi preservado pela comissão técnica por conta da sequência grande de jogos. Ele chegou ao Peixe em janeiro do futebol chinês e não atuava há seis meses."Goulart é um jogador muito importante dentro do grupo, creio que está se acostumando com o que pede Fabián, daqui a pouco vai ganhando ritmo de jogo. Acredito que para todo jogador isso é importante, e cada um dos jogadores está se dando ao máximo e tentando melhorar", afirmou o auxiliar Lucas Ochandorena.