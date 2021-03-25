Auxiliar de Klopp diz que mudança de posição de Fabinho acabou com engrenagem do Liverpool

O assistente de Jurgen Klopp, Pep Lijnders, afirmou que a ausência de Fabinho no meio de campo do Liverpool foi um fator decisivo para o desempenho ruim da equipe nesta temporada. Em entrevista ao site oficial dos Reds, o auxiliar contou que os problemas das lesões impactaram as mudanças nas posições dos atletas.- Nós não perdemos somente nossa última linha. Perdendo nossa última linha, nós perdemos o meio de campo também. E aí nós perdemos nossa engrenagem e este é o grande problema. É algo que criou dúvidas em diversos aspectos táticos. O Fabinho tem a capacidade de fazer os jogadores do seu entorno melhores. Ele sempre coloca o time acima dele, não há espaço para ego.