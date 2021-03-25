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Auxiliar de Klopp diz que mudança de posição de Fabinho acabou com engrenagem do Liverpool

Brasileiro teve que ser sacrificado por conta das inúmeras lesões na defesa e tem jogado grande parte da temporada como zagueiro...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 12:39

LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2021 às 12:39
Crédito: PETER BYRNE / POOL / AFP
O assistente de Jurgen Klopp, Pep Lijnders, afirmou que a ausência de Fabinho no meio de campo do Liverpool foi um fator decisivo para o desempenho ruim da equipe nesta temporada. Em entrevista ao site oficial dos Reds, o auxiliar contou que os problemas das lesões impactaram as mudanças nas posições dos atletas.- Nós não perdemos somente nossa última linha. Perdendo nossa última linha, nós perdemos o meio de campo também. E aí nós perdemos nossa engrenagem e este é o grande problema. É algo que criou dúvidas em diversos aspectos táticos. O Fabinho tem a capacidade de fazer os jogadores do seu entorno melhores. Ele sempre coloca o time acima dele, não há espaço para ego.
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Com as lesões de Van Dijk, Joe Gomez e Matip, o brasileiro teve que jogar como zagueiro em diversas ocasiões nesta temporada. Após 22 jogos entre outubro e março como defensor, Fabinho voltou a jogar em sua posição preferida na fase de oitavas de final da Champions League diante do RB Leipzig.

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