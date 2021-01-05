Auxiliar de Ceni, Nelson Simões cita "comprometimento" no trabalho e almeja títulos no Flamengo

Crédito: Reprodução/Fla TV

A relação entre Rogério Ceni e Nelson Simões Júnior não é recente. Antes mesmo de se tornarem atletas profissionais, na década de 90, os dois eram companheiros de equipe nas categorias de base do São Paulo. Quase 30 anos depois, a parceria continua: Nelson (como gosta de ser chamado) é um dos auxiliares do treinador e tem papel ativo no dia a dia do Flamengo.

+ Santos vende Veríssimo, City de olho em Sergio Ramos e mais! Veja o Dia do MercadoApós pendurar as chuteiras em 2008, o ex-zagueiro se formou em Educação Física e passou a trabalhar nas categorias de base do São Paulo. Em 2017, aceitou o convite de Rogério Ceni para integrar a comissão técnica do Fortaleza e, desde então, acompanha o treinador. Hoje aos 48 anos, o profissional destacou os fatores que preza no cotidiano de trabalho.

- Uma equipe vencedora precisa estar trabalhando forte todos os dias. Essa parceria, honestidade e comprometimento com o trabalho são fatores preponderantes para atingir o sucesso. É preciso saber que você está representando uma Nação, uma instituição muito grande, e procurar cada dia fazer o seu melhor para se aperfeiçoar - disse em entrevista à Fla TV.

Próximo de completar dois meses no Flamengo, Nelson não poupa elogios para descrever o novo local de trabalho. Segundo o auxiliar, ele se impressionou com a estrutura do Ninho do Urubu e a grandeza da instituição. E, apesar de ainda não ter tido a oportunidade de trabalhar no Maracanã lotado, ele parece já conhecer a torcida rubro-negra.

- Facilita porque você acaba entendendo o lado dos atletas, principalmente no dia a dia. A compreensão, o que eles estão sentindo, o que eles necessitam... Por ter mais de 20 anos como profissional, fica mais fácil ajudar os jogadores, passar as mensagens e receber o feedback deles.

- Eles podem esperar um profissional dedicado, que vai estar sempre auxiliando e buscando o seu melhor. Tento passar uma energia e procuro trabalhar forte para que a gente venha a alcançar os objetivos e consiga elevar o nome do Flamengo ao ponto mais alto.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultados