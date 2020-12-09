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futebol

Auxiliar de Abel exalta atletas do Palmeiras após Covid-19: ‘São guerreiros’

João Martins, membro da comissão técnica lusitana do Verdão, afirma que atletas que contraíram o novo coronavírus ainda não estão atuando com capacidade física ideal
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LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 00:55

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 00:55

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A postura dos jogadores do Palmeiras que voltaram após a recuperação da Covid-19 foi exaltada por João Martins, auxiliar de Abel Ferreira que ficou no banco de reservas no empate por 1 a 1 no Libertad, em Assunção, na noite desta terça-feira (8).
João falou da dificuldade física dos jogadores e que eles estão atuando com a metade da capacidade física em partidas seguidas, a maioria delas decisivas:
– Temos sentido dificuldade na parte física dos jogadores que vieram da Covid. As pessoas pensam que é só chegar que continuam bem. Mas foi um vírus que atacou o corpo, não é fácil. Eles começam o jogo com 50%. Eles têm sido guerreiros – afirmou.
>> CONFIRA O CHAVEAMENTO ATUALIZADO DA LIBERTADORES 2020O Palmeiras teve um surto de coronavírus nas últimas semanas e grande parte do elenco acabou infectada. Atualmente, Marcos Rocha e o técnico Abel Ferreira estão afastados por conta da doença.
O Verdão volta a campo às 19h do próximo sábado (12), no Allianz Parque, para enfrentar o Bahia pela 25ª rodada do Brasileirão 2020. A equipe alviverde atualmente se encontra na sétima colocação da competição nacional, com 38 pontos.

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