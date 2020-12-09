Auxiliar de Abel exalta atletas do Palmeiras após Covid-19: ‘São guerreiros’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A postura dos jogadores do Palmeiras que voltaram após a recuperação da Covid-19 foi exaltada por João Martins, auxiliar de Abel Ferreira que ficou no banco de reservas no empate por 1 a 1 no Libertad, em Assunção, na noite desta terça-feira (8).

João falou da dificuldade física dos jogadores e que eles estão atuando com a metade da capacidade física em partidas seguidas, a maioria delas decisivas:

– Temos sentido dificuldade na parte física dos jogadores que vieram da Covid. As pessoas pensam que é só chegar que continuam bem. Mas foi um vírus que atacou o corpo, não é fácil. Eles começam o jogo com 50%. Eles têm sido guerreiros – afirmou.

>> CONFIRA O CHAVEAMENTO ATUALIZADO DA LIBERTADORES 2020O Palmeiras teve um surto de coronavírus nas últimas semanas e grande parte do elenco acabou infectada. Atualmente, Marcos Rocha e o técnico Abel Ferreira estão afastados por conta da doença.