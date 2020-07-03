Autuori se diz 'sem clima' para motivar o Botafogo para semifinais

Crítico do retorno do futebol no Rio de Janeiro, o técnico do Botafogo, Paulo Autuori, admitiu, na última quinta-feira, estar com dificuldades para motivar a equipe para as semifinais da Taça Rio. O Glorioso disputa vaga na decisão do segundo com o Fluminense, no próximo domingo, no Nilton Santos. O treinador se disse triste com o que chamou de "momento catastrófico" do esporte.

– Não há clima. Não falo de pessoas, mas em termos conceituais. Aqui no Brasil, quando há discordâncias conceituais, elas viram problemas pessoais. Reflete o catastrófico momento do futebol do Rio de Janeiro, confundindo ações políticas com o desporto. O Botafogo foi punido porque cobraram dez vezes mais do clube e do Fluminense, em relação a Flamengo e Vasco. É retaliação clara, de gente que não tem argumento e se manifesta através da força. As perguntas não foram respondidas, porque não há como responder. Tentaram mostrar que podiam ser exemplo para o Brasil e deram muitos tiros nos pés nos últimos dias. Futebol carioca é retrato do futebol brasileiro, não de agora, já de um tempo – criticou Autuori em participação no programa “Debate Final”, do Fox Sports.