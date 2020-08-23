Autuori indaga arbitragem após empate com Fla: 'Sempre as mesmas equipes são favorecidas'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

A arbitragem foi um dos pontos centrais no clássico entre Flamengo e Botafogo. O empate de 1 a 1 dos rivais, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, teve um pênalti dado ao Rubro-Negro aos 51 minutos após revisão do árbitro de vídeo em um toque de mão dentro da área.

Após a partida, Paulo Autuori, treinador do Botafogo, ficou na bronca. O comandante do Alvinegro foi conversar com o árbitro da partida e questionou a interpretação para ter marcado a penalidade no toque de Marcelo Benevenuto no chute de Bruno Henrique.

- Fui conversar com o (Leandro) Vuaden porque me dou muito bem com ele e acho um dos melhores árbitros do futebol brasileiro. Fui tentar entender a interpretação. Contra o Fortaleza teve pênalti no (Bruno) Nazário, nem o VAR chamaram. O que quis dizer é que o jogador (Benevenuto) não estava de frente para a bola, e quando a bola bate no braço em uma região de amortecimento dificilmente toma velocidade e trajetória que tomou. Estou aqui para discutir as diferenças de interpretação. Não adianta ter VAR - criticou.Autuori afirmou que as mesmas equipes são sempre favorecidas quando o assunto é a interpretação nos lances envolvendo o árbitro de vídeo. O técnico afirmou que não tem medo de criticar e que de nada adianta reclamar com a CBF pelo sistema do futebol brasileiro.