Autuori, do Botafogo, fica na bronca com empate no fim: 'Inaceitável a maneira como sofremos o gol'

Crédito: Autuori não gostou nada do resultado (Vitor Silva / Botafogo

Tudo se encaminhava para uma vitória do Botafogo, mas o Corinthians, com Jô, marcou o gol de empate na reta final do segundo tempo. A partida na Neo Química Arena terminou 2 a 2. Após o duelo deste sábado, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, Paulo Autuori fez uma reflexão sobre o próprio trabalho.

- O que que eu fiz do último jogo para o Coritiba para o jogo de hoje? As análises são superficiais. É inaceitável a maneira como estão a despedir treinadores que estão fazendo seus trabalhos depois de três meses parado. Nós temos que ser muito mais profundos, dirigentes sobretudo. Eu saio satisfeito, tranquilo em relação ao grupo. Nós perdemos quatro jogadores nos últimos tempos, no meio de um campeonato atípico - afirmou.

O comandante elogiou a atuação do Botafogo, mas revelou estresse com a forma que o Alvinegro levou o segundo gol. Para ele, não ter saído de São Paulo com os três pontos foi inaceitável.- A equipe fez um belo jogo e mostra o que pode ser ao longo do campeonato. Tudo que eu falei aqui não apaga o erro que cometemos no final. Não pode acontecer. A maneira como deixamos de ganhar aqui é inaceitável. Erro nosso. Inaceitável a maneira como sofremos o gol. Mas é uma equipe que está sendo trabalhada sem tempo de treinamento - completou.

Salomon Kalou marcou o primeiro gol pelo Botafogo. Paulo Autuori elogiou o marfinense e revelou que o atacante já está entrosado com os companheiros.