Autuori destaca 'tristeza' com empate no fim, mas ressalta: 'Ganhar do Botafogo é muito difícil'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo parecia ter a vitória na mão, mas o Athletico conquistou o empate nos minutos finais. As duas equipes empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, Paulo Autuori, treinador do Alvinegro, afirmou que volta ao Rio de Janeiro com um sentimento de tristeza, mas que a moral do elenco fica elevada.

- Deixamos a Arena da Baixada tristes, mas com a moral em cima para o jogo contra o Vasco. Não aceito outra coisa a não ser essa. A equipe tem feito coisas extremamente interessantes e se não sair com a vitória não tem que jogar para terceiros e sim assumir onde está errando. Fizemos um jogo em um campo muito difícil e crescemos na segunda etapa. Novamente sofremos um gol quando as coisas deveriam estar definidas - afirmou.

Para Autuori, o Botafogo deixou de ganhar seis pontos no Brasileirão por levar gols nos minutos finais das partidas - nos duelos diante Flamengo, Corinthians e, agora, Athletico. Apesar de tentar entender o que acontece com a equipe nos minutos finais, o treinador afirma que é complicado conquistar um resultado positivo ante o Alvinegro.- Com muita tranquilidade, ganhar do Botafogo hoje é muito difícil. Mas nós mesmos temos que entender que não temos ganhado jogos. São seis pontos perdidos contra Flamengo, Corinthians e Athletico fazendo jogos competitivos, aquilo que eu sempre falei. Hoje nós estaríamos em uma situação na tabela que ninguém esperasse. Mas o que é do homem o bicho não come. Temos que manter a tranquilidade, a melhor resposta que teremos é a capacidade de pensar sobre aquilo que acontece. E nada acontece por acaso - analisou.

Paulo Autuori afirmou que a avaliação sobre os erros envolvendo os lances perigosos do Athletico é feita de forma interna e que não concorda em apontar nomes publicamente. Por outro lado, o comandante afirmou que as vitórias começarão a aparecer se a equipe mantiver o mesmo nível de atuação.