Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Autoridades vetam treinos de equipes brasileiras no Peru; Palmeiras estreia na quarta, em Lima
futebol

Autoridades vetam treinos de equipes brasileiras no Peru; Palmeiras estreia na quarta, em Lima

Clubes somente estão autorizados a deixar hotéis para a disputa das partidas da Libertadores, enquanto qualquer outro tipo de atividade está proibido
...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 19:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 19:05
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Nesta segunda-feira (19), o Instituto Peruano do Esporte (IPD) definiu que não permitirá a realização de treinos por parte dos times brasileiros no país. O Palmeiras, que enfrenta o Universitário-PER pela Libertadores nesta quarta-feira (21), tem autorização do Peru somente para disputar partidas oficiais – e nada mais.>> Semana de Libertadores! Veja quando jogam os times brasileiros e onde assistirA condição diz respeito ao protocolo adotado pelas autoridades do país em razão do cenário da pandemia do novo coronavírus. Apesar da solicitação da Federação Peruana de Futebol para a realização dos treinos das equipes paulistas para a competição continental (incluindo o São Paulo, que enfrenta o Sporting Cristal-PER), o pedido foi negado, conforme noticiado primeiramente pela ESPN, cumprindo as diretrizes sanitárias vigentes no Peru.Até segunda ordem, ambas as delegações do Alviverde e Tricolor devem permanecer no hotel em que estão hospedadas e sair apenas para a disputa dos jogos. Enquanto o São Paulo já está em Lima desde domingo (18), o Palmeiras embarcou na tarde desta segunda-feira (19) rumo à capital peruana. A Conmebol busca reverter a decisão para que as equipes possam realizar ao menos um treino antes dos duelos de terça (São Paulo) e quarta-feira (Palmeiras).
O Maior Campeão Nacional estreia na Liberta nesta quarta-feira, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Lima.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados