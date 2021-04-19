Autoridades vetam treinos de equipes brasileiras no Peru; Palmeiras estreia na quarta, em Lima

Nesta segunda-feira (19), o Instituto Peruano do Esporte (IPD) definiu que não permitirá a realização de treinos por parte dos times brasileiros no país. O Palmeiras, que enfrenta o Universitário-PER pela Libertadores nesta quarta-feira (21), tem autorização do Peru somente para disputar partidas oficiais – e nada mais.>> Semana de Libertadores! Veja quando jogam os times brasileiros e onde assistirA condição diz respeito ao protocolo adotado pelas autoridades do país em razão do cenário da pandemia do novo coronavírus. Apesar da solicitação da Federação Peruana de Futebol para a realização dos treinos das equipes paulistas para a competição continental (incluindo o São Paulo, que enfrenta o Sporting Cristal-PER), o pedido foi negado, conforme noticiado primeiramente pela ESPN, cumprindo as diretrizes sanitárias vigentes no Peru.Até segunda ordem, ambas as delegações do Alviverde e Tricolor devem permanecer no hotel em que estão hospedadas e sair apenas para a disputa dos jogos. Enquanto o São Paulo já está em Lima desde domingo (18), o Palmeiras embarcou na tarde desta segunda-feira (19) rumo à capital peruana. A Conmebol busca reverter a decisão para que as equipes possam realizar ao menos um treino antes dos duelos de terça (São Paulo) e quarta-feira (Palmeiras).