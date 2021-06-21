Autora de golaço de falta, Ana Carla, do Flamengo, é eleita a 'Mina da Rodada' do Brasileiro Feminino

No último sábado, o Flamengo venceu o Avaí/Kindermann por 1 a 0, pela 14ª - e penúltima - rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. E foi o golaço de Ana Carla, de falta, o responsável por manter o clube com o sonho vivo de se classificar à próxima fase da competição. A camisa 10, aliás, foi coroada ao ser eleita a "Mina da Rodada" após votação popular via CBF.
Ana Carla ficou com 68% dos votos, enquanto Gabi Nunes (Corinthians) ficou em segundo lugar, com 21%, e Vanessinha (Cruzeiro) fechou o pódio, com 11%. Veja o essencial gol da estrela do Rubro-Negro abaixo:
Com o triunfo, o Fla, em nono lugar, foi a 18 pontos, ficou a apenas dois do G8 e decide a classificação na rodada derradeira desta fase. O Avaí/Kindermann é quem está em oitavo lugar, o último que dá vaga à fase seguinte, com 20.
E o Flamengo de Ana Carla volta a campo e joga a vida nesta quinta, para enfrentar a Ferroviária, às 15h, na Fonte Luminosa, pela última rodada do Brasileirão.