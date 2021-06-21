Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
Autora de golaço de falta, Ana Carla, do Flamengo, é eleita a 'Mina da Rodada' do Brasileiro Feminino

Camisa 10 e capitã do Fla levou a votação da 14ª rodada com 68% dos votos populares...

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 19:20

Crédito: Paula Reis / Flamengo
No último sábado, o Flamengo venceu o Avaí/Kindermann por 1 a 0, pela 14ª - e penúltima - rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. E foi o golaço de Ana Carla, de falta, o responsável por manter o clube com o sonho vivo de se classificar à próxima fase da competição. A camisa 10, aliás, foi coroada ao ser eleita a "Mina da Rodada" após votação popular via CBF.
Ana Carla ficou com 68% dos votos, enquanto Gabi Nunes (Corinthians) ficou em segundo lugar, com 21%, e Vanessinha (Cruzeiro) fechou o pódio, com 11%. Veja o essencial gol da estrela do Rubro-Negro abaixo: + Veja a tabela do Brasileiro Feminino
Com o triunfo, o Fla, em nono lugar, foi a 18 pontos, ficou a apenas dois do G8 e decide a classificação na rodada derradeira desta fase. O Avaí/Kindermann é quem está em oitavo lugar, o último que dá vaga à fase seguinte, com 20.
E o Flamengo de Ana Carla volta a campo e joga a vida nesta quinta, para enfrentar a Ferroviária, às 15h, na Fonte Luminosa, pela última rodada do Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados