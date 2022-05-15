Autor dos gols, Cano destaca trabalho para a vitória do Fluminense e revela conversa com o filho: 'Ele pediu dois'

Neste sábado, o Fluminense venceu o Athletico-PR por 2 a 1, pela sexta rodada do Brasileirão. Autor dos dois gols tricolores, Germán Cano comemorou o resultado após os 90 minutos e disse que o time precisava do resultado. O centroavante, que já marcou 15 gols nesta temporada, destacou a importância do trabalho para conquistar os objetivos do clube. - Trabalho duro todos os dias. O trabalho é fundamental para continuar como estamos agora. Fico feliz pelo time, que trabalhou e se esforçou muito para essa vitória. Precisávamos muito. Que agora a gente descanse para o próximo [jogo]. Por fim, o artilheiro disse que deseja continuar a boa fase e revelou o pedido do filho. Segundo Cano, Lorenzo havia pedido dois gols antes da partida.
- Acho que estou muito bem. Fazer gols dá muita confiança para seguir mais ainda. Agora é continuar trabalhando, não tem jeito. [...] Ele pediu dois gols hoje, então a comemoração é para ele que está na Argentina - disse.
Veja a classificação da Série A do BrasileirãoCom o resultado, o Fluminense chega a oito pontos, na 11ª classificação do Brasileiro. A equipe volta a entrar em campo nesta quinta-feira, às 19h15, contra o Unión Santa Fe-ARG, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.