Autor dos gols, Cano destaca trabalho para a vitória do Fluminense e revela conversa com o filho: 'Ele pediu dois'

Neste sábado, o Fluminense venceu o Athletico-PR por 2 a 1, pela sexta rodada do Brasileirão. Autor dos dois gols tricolores, Germán Cano comemorou o resultado após os 90 minutos e disse que o time precisava do resultado. O centroavante, que já marcou 15 gols nesta temporada, destacou a importância do trabalho para conquistar os objetivos do clube. - Trabalho duro todos os dias. O trabalho é fundamental para continuar como estamos agora. Fico feliz pelo time, que trabalhou e se esforçou muito para essa vitória. Precisávamos muito. Que agora a gente descanse para o próximo [jogo]. Por fim, o artilheiro disse que deseja continuar a boa fase e revelou o pedido do filho. Segundo Cano, Lorenzo havia pedido dois gols antes da partida.