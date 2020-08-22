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Autor do último gol do Palmeiras como mandante no Morumbi, Nen continua 'vidrado' no Verdão

Ex-zagueiro marcou o único tento na vitória sobre o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro de 2007, e ajudou a rebaixar o rival para Segunda Divisão nacional...
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Publicado em 

22 ago 2020 às 08:00

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Nen comemora na vitória sobre o Corinthians, em 2007 (Arquivo Lance!
O Palmeiras volta ao Morumbi como mandante depois de quase 13 anos. O compromisso diante do Santos, neste domingo (23) às 16h, marca um longo período sem atuar no estádio de um rival como o dono da casa.
A última vez foi especial para o zagueiro Nen. O defensor marcou o gol da vitória sobre o Corinthians por 1 a 0 no dia 23 de setembro de 2007. O resultado ajudou a rebaixar o Alvinegro no Campeonato Brasileiro.
- Aquele momento foi realmente especial. Estava vindo de muitas lesões, não conseguia me firmar e o Caio Júnior confiou em mim. Tinha perdido um gol logo no início (defesa do Felipe) e depois acertei uma cabeçada após a cobrança do Caio, que batia bem na bola - relembra o ex-jogador de 42 anos.Nen vive atualmente em Brasília e mantém a ligação com o clube até os dias de hoje, principalmente pelo carinho que tem em razão do período em que atuou no Palestra Italia, entre 2004 e 2007.
- Continuo vidrado no Palmeiras. Mesmo com as passagens por Atlético-MG e Bahia, lá foi uma vitrine para mim. Graças a Deus foi campeão paulista porque tem muito corintiano aqui em Brasília (risos) - brinca Nen.
O ex-defensor encerrou a carreira em 2011 e tem uma escolinha de futebol na Capital Federal.

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