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Autor do terceiro gol do Botafogo, Reydson valorizou o trabalho do grupo: ‘A equipe foi muito bem’

Com dois gols de Gabriel Tigrão e um de Reydson, o Alvinegro saiu vitorioso da primeira partida da Copinha de 2022
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LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 19:10

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 19:10

O Botafogo venceu a Aparecidense por 3 a 0 no Estádio Joaquim de Morais Filho, pelo jogo de estreia da fase de grupos da Copinha. Autor do gol que definiu o resultado, Reydson valorizou o trabalho do grupo e pediu foco na competição.> Minutas começam a ser trocadas, e Botafogo fecha a contratação de Erison, ex-Brasil de Pelotas
- Primeiramente agradecer a Deus pela partida, pela vitória e pelo gol. Estava precisando desse gol, fazia bastante tempo que não fazia um gol. A equipe foi muito bem, nós trabalhamos nesse período e agora é descansar, focar no próximo jogo para poder dar o melhor de si novamente - disse o capitão do Botafogo na Copinha.
O próximo compromisso do Alvinegro na Copinha acontece nesta quinta-feira. A equipe vai enfrentar o Petrolina, às 15h15, no Estádio Joaquim de Morais Filho, pela segunda rodada do grupo.
Crédito: Reydson,zagueirodoSub-20doBotafogo(Foto:VitorSilva/Botafogo

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