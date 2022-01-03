Autor do terceiro gol do Botafogo, Reydson valorizou o trabalho do grupo: ‘A equipe foi muito bem’

O Botafogo venceu a Aparecidense por 3 a 0 no Estádio Joaquim de Morais Filho, pelo jogo de estreia da fase de grupos da Copinha. Autor do gol que definiu o resultado, Reydson valorizou o trabalho do grupo e pediu foco na competição.> Minutas começam a ser trocadas, e Botafogo fecha a contratação de Erison, ex-Brasil de Pelotas

- Primeiramente agradecer a Deus pela partida, pela vitória e pelo gol. Estava precisando desse gol, fazia bastante tempo que não fazia um gol. A equipe foi muito bem, nós trabalhamos nesse período e agora é descansar, focar no próximo jogo para poder dar o melhor de si novamente - disse o capitão do Botafogo na Copinha.

O próximo compromisso do Alvinegro na Copinha acontece nesta quinta-feira. A equipe vai enfrentar o Petrolina, às 15h15, no Estádio Joaquim de Morais Filho, pela segunda rodada do grupo.