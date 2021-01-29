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futebol

Autor do primeiro gol oficial após acidente comemora retorno da Chape à elite

Niltinho defendeu o Verdão do Oeste em 22 jogos, marcou três gols e participou do título no Campeonato Catarinense em 2017
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Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 12:01

LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 12:01
Crédito: Atacante esteve no clube catarinense em 2017 emprestado pelo São Caetano (Divulgação/Chapecoense
Autor do primeiro gol oficial da Chapecoense após o trágico acidente aéreo, em 2016, o atacante Niltinho comemorou o acesso do clube catarinense à elite do Campeonato Brasileiro de 2021. Atualmente no Chaves, de Portugal, o jogador defendeu a Chape em 22 jogos, marcou três gols e participou da campanha do título do Campeonato Catarinense, em 2017.>Simule como vai ser a última rodada da Série B!- Esse acesso é muito importante. É um clube que o mundo inteiro torce e respeitado por todas as bandeiras. Não merece estar na Série B e graças a Deus os atletas capacitados ajudaram o clube nessa campanha com grande quantidade de jogadores da base, isso é importante tanto para a cidade quanto pela formação de novos talentos. Tenho um carinho enorme pelo time e espero que conquistem o título - falou.
Niltinho precisou de apenas cinco minutos de partida para balançar as redes e marcar o seu nome na história da Chapecoense na éóca. Em jogo válido pela primeira rodada do campeonato estadual, o atacante abriu o placar na vitória da Chape por 2 a 1 diante do Inter de Lages.
- É um sentimento inexplicável. Agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de vestir esse manto verde e branco, mas agora é torcer. Tenho um carinho enorme pela Chapecoense e pelo povo de Chapecó. E quem sabe eu possa vestir novamente essa camisa. O futebol é uma caixinha de surpresas - acrescentou.
Chapecoense e América-MG decidem o título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2020 nesta sexta-feira (29). Na Arena Condá, a Chape recebe o Confiança, enquanto o Coelho enfrenta o Avaí, em sua casa, ambos às 21h30.
Como os times estão igualados em pontos e em alguns critérios de desempate (vitórias, empates, derrotas e saldo de gols), quem vencer pela maior diferença de gols levará a taça. Se os resultados forem por diferença igual, o América será campeão por ter dois gols marcados a mais.

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