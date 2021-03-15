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Autor do primeiro gol na vitória de domingo, Danilo marca 100° tento do Verdão sobre a Ferroviária como mandante

Cria da Academia marcou seu segundo gol como profissional e atingiu marca expressiva contra o time Araraquara
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Publicado em 15 de Março de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 07:30
Crédito: César Greco/Palmeiras
Com um time cheio de reservas, o Palmeiras venceu a Ferroviária, sem maiores sustos, por 2 a 0 no último domingo (14), no Allianz Parque. Autor do primeiro gol na vitória alviverde, Danilo marcou o 100° tento do Verdão sobre o time de Araraquara, atuando como mandante.No Palmeiras desde 2018, Danilo foi lançado ao time profissional do Palmeiras na temporada passada, ainda sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Titular em 23 dos 40 jogos que fez com a camisa do Verdão, o camisa 28 marcou seu segundo gol pelo clube. O primeiro havia sido na goleada por 5 a 0 diante o Delfín-EQU, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores 2020.O gol marcado pela Cria da Academia de apenas 19 anos ficou marcado por ser o 100° do Palestra contra a Ferrinha em jogos como mandante. Nos minutos finais, a marca ainda foi ampliada para 101, com o gol do atacante Rafael Elias, também formado nas categorias de base do Maior Campeão Nacional. Ainda sem saber se a partida contra o São Bento, marcada para a próxima quarta-feira (17), poderá acontecer em Sorocaba, o Palmeiras aguarda nova reunião da Federação Paulista, nesta segunda, para definir o local da partida.

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