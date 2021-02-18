Autor do gol, Jonathan pede desculpas por rebaixamento do Coritiba

Crédito: Twitter/Coritiba

O Coritiba dorme aliviado nesta quarta-feira. No Couto Pereira, o Coxa se aproveitou do time misto do Palmeiras e venceu por 1 a 0, resultado que foi muito comemorado pelo elenco de Gustavo Morínigo.

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Na saída de campo, o lateral Jonathan, que marcou o único gol da partida, falou sobre a postura 'profissional' do elenco nas rodadas finais e pediu desculpas pelo rebaixamento.

'Primeiramente, a gente tem de pedir desculpa para diretoria, torcida. Planejamos um objetivo no clube, que era permanência, mas infelizmente no futebol acontece esses momentos ruins. A gente tem de ser profissional, honrar a camisa que está vestindo, independente da situação que a gente vive. A gente tem de mostrar que está com vontade, profissionalismo, quando entrar em campo só pensar no Coritiba', declarou.