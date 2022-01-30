Autor do gol, Jhon Arias credita vitória do Fluminense ao empenho coletivo: 'Esforço e trabalho'

Após uma estreia abaixo do esperado, o Tricolor conquistou sua primeira vitória na temporada. Neste domingo, o Fluminense venceu o Madureira por 1 a 0, em jogo válido pela terceira rodada do Carioca. Autor do gol, Jhon Arias deu o mérito do resultado para a equipe que, segundo ele, mereceu o triunfo. - Fico contente. Creio que precisávamos dessa vitória, pelo esforço e trabalho da equipe. O time jogou bem, vem melhorando e assimilando o que quer o professor Abel, que tem ideias interessantes. A vitória é justa pelo que jogamos. Sempre importante vencer.