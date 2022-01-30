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Autor do gol, Jhon Arias credita vitória do Fluminense ao empenho coletivo: 'Esforço e trabalho'

Atacante comemorou o gol, mas reforçou que todos a equipe se dedicou durante a preparação e fez por merecer em campo...

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 20:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2022 às 20:46
Após uma estreia abaixo do esperado, o Tricolor conquistou sua primeira vitória na temporada. Neste domingo, o Fluminense venceu o Madureira por 1 a 0, em jogo válido pela terceira rodada do Carioca. Autor do gol, Jhon Arias deu o mérito do resultado para a equipe que, segundo ele, mereceu o triunfo. - Fico contente. Creio que precisávamos dessa vitória, pelo esforço e trabalho da equipe. O time jogou bem, vem melhorando e assimilando o que quer o professor Abel, que tem ideias interessantes. A vitória é justa pelo que jogamos. Sempre importante vencer.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWCom o resultado, o Flu conquistou os primeiros três pontos do estadual. Nesta quinta, o Tricolor encara o Audax Rio, às 21h, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca.
> Veja a tabela do Cariocão 2022
Crédito: AriasfoioautordoúnicogoldoconfrontoentreFluminenseeMadureira(Foto:MailsonSantana/Fluminense

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