Autor do gol em vitória na Série B, Warley valoriza elenco do Botafogo: 'Não conseguiria se não fosse eles'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O primeiro gol de Warley na Série B do Brasileirão veio em um momento bem oportuno: o atacante deu a vitória para o Botafogo sobre o Remo neste sábado, no Baenão, pela 23ª rodada da competição.

Após a partida, o jogador, que assumiu uma vaga no time titular após a lesão de Diego Gonçalves, valorizou o elenco do Alvinegro.