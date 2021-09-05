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Autor do gol em vitória na Série B, Warley valoriza elenco do Botafogo: 'Não conseguiria se não fosse eles'

Atacante balançou as redes pela primeira vez no triunfo sobre o Remo, no Baenão, pela 23ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 21:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2021 às 21:50
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O primeiro gol de Warley na Série B do Brasileirão veio em um momento bem oportuno: o atacante deu a vitória para o Botafogo sobre o Remo neste sábado, no Baenão, pela 23ª rodada da competição.
Após a partida, o jogador, que assumiu uma vaga no time titular após a lesão de Diego Gonçalves, valorizou o elenco do Alvinegro.
- Todo mundo está de parabéns, não conseguiria se não fossem eles. Os três pontos são sempre importantes para a gente estar no G4, estamos brigando por título e acesso. A rapaziada está toda de parabéns, fomos guerreiros e vamos sempre lutar pelas vitórias - afirmou, em entrevista ao "Premiere".

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