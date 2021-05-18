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Autor do gol do título, Maurício lança projeto que revive o ano de 1989 do Botafogo

A obra esmiúça a campanha que é considerada inesquecível pelos botafoguenses e também uma das mais importantes da história do clube...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 15:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 15:03
Crédito: Divulgação/Botafogo
O livro “1989 - O escolhido”, da jornalista Aline Bordalo, é um projeto idealizado por Maurício, autor do gol que deu ao Botafogo a Taça de Campeão Carioca daquele ano e que encerrou um jejum de 21 anos sem títulos. A obra esmiúça a campanha que é considerada inesquecível pelos botafoguenses e também uma das mais importantes da história do clube.> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo 89 virou marca registrada de Maurício e é a narrativa do Camisa 7 que ajuda a costurar a história, contada desde que Emil Pinheiro decidiu montar o time até as inúmeras festas de comemoração do título. Depoimentos de jornalistas que cobriram o Botafogo, radialistas que narraram os jogos e, claro, dos atletas que participaram daquela conquista fazem parte do livro.
A venda está sendo feita através de crowdfunding, que é uma espécie de vaquinha virtual, pelo site www.kickante.com.br/1989-O-Escolhido. São oferecidos diversos pacotes, que incluem o livro e outros produtos ou serviços, onde cada torcedor encontrará o seu preferido.
- Este é um projeto que estava engavetado há muito tempo, só esperando alguém para concretizá-lo. A Aline é a pessoa ideal, por ser jornalista esportiva e botafoguense. Eu queria que o livro fosse escrito por alguém que colocasse o coração na ponta do lápis para que cada torcedor sentisse novamente aquela emoção. É como se a gente entrasse no túnel do tempo direto para o ano de 89 - comemorou Maurício.

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