Autor do gol do título, Maurício lança projeto que revive o ano de 1989 do Botafogo

O livro “1989 - O escolhido”, da jornalista Aline Bordalo, é um projeto idealizado por Maurício, autor do gol que deu ao Botafogo a Taça de Campeão Carioca daquele ano e que encerrou um jejum de 21 anos sem títulos. A obra esmiúça a campanha que é considerada inesquecível pelos botafoguenses e também uma das mais importantes da história do clube.> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo 89 virou marca registrada de Maurício e é a narrativa do Camisa 7 que ajuda a costurar a história, contada desde que Emil Pinheiro decidiu montar o time até as inúmeras festas de comemoração do título. Depoimentos de jornalistas que cobriram o Botafogo, radialistas que narraram os jogos e, claro, dos atletas que participaram daquela conquista fazem parte do livro.