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Autor do gol do título do Chelsea no Mundial admite nervosismo na cobrança decisiva de pênalti

Sem Jorginho e Romelu Lukaku em campo, Kai Havertz assumiu a responsabilidade para cobrar pênalti decisivo, mas revelou ter apoio dos companheiros dos Blues...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 17:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 17:22
Autor do gol decisivo para o Chelsea no Mundial de Clubes sobre o Palmeiras, Kai Havertz admitiu ter sentido nervosismo antes da cobrança. No entanto, o camisa 29, que também decidiu o título da Champions League para os Blues, revelou ter apoio dos companheiros.- É incrível. De campeões da Champions a campeões do mundo. Eu tenho que ser honesto. Eu estava (nervoso). Era um grande pênalti, um grande gol novamente. Foi bom que mantive os nervos (no lugar). Sou o 3º cobrador, mas Jorginho e Lukaku estavam fora. Desde criança eu sonho com esses momentos.
Em sequência, o técnico Thomas Tuchel afirmou que é impossível não estar nervoso diante de uma cobrança decisiva de pênalti, mas confiou 100% em seu compatriota.
- Ele não parecia nervoso, mas é impossível você não estar nervoso em momentos como esse. Ele sabia o que estava em jogo. Ele tem um bom histórico em chutes durante os 90 minutos, mas hoje tivemos 120. Confiamos nas estatísticas. Estou feliz por ele.
Com o gol do título, Kai Havertz foi responsável pelo segundo troféu do Chelsea desde a chegada de Thomas Tuchel no comando da equipe. Além disso, o camisa 29 foi o único atleta do sistema ofensivo dos Blues que permaneceu em campo do início ao fim do duelo contra o Palmeiras.
Crédito: KaiHavertzadmitiunervosismoantesdecobrançadepênaltinoMundialdeClubes(GIUSEPPECACACE/AFP

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