  • Autor do gol do Fluminense, Cano reconhece desempenho ruim do time: 'Não fizemos nada que trabalhamos'
Autor do gol do Fluminense, Cano reconhece desempenho ruim do time: 'Não fizemos nada que trabalhamos'

Atacante falou em acreditar até o final, mas reconheceu que equipe não executou o que planejava para o clássico contra o Botafogo; Fluminense enfrenta o Flamengo na final...

Publicado em 27 de Março de 2022 às 19:01

LanceNet

Neste domingo, o Fluminense conquistou a classificação para a final do Campeonato Carioca. O Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Botafogo no Maracanã, mas garantiu o empate no placar acumulado por 2 a 2 e saiu vitorioso. Autor do gol do Flu, que saiu nos últimos minutos, Germán Cano disse que não parou de acreditar em nenhum momento. Contudo, ele reconheceu que a equipe deixou a desejar. - Tenho um espírito muito grande, sempre acredito até o final. O time não jogou muito bem hoje, não fizemos nada que trabalhamos na semana, mas passamos de fase. O empenho do time foi muito grande, acreditamos até o fim e fizemos o gol. Agora é trabalhar toda a linha, ter mais sequência com a bola, mais confiança para converter e criar mais oportunidades de gol - disse.
O centroavante também comentou a confusão no fim do jogo, que ocorreu após o árbitro marcar a falta para o Botafogo, mas não permitir a cobrança antes do apito final. Cano minimizou o assunto e enfatizou que o time seguirá na preparação para a final.
- Não sei o que aconteceu no fim, o juiz terminou o jogo. Agora é descansar e trabalhar para quarta feira.Na final, o Fluminense enfrentará o Flamengo nesta quarta-feira, no Maracanã, com horário a definir, pela final do Carioca. Esta será a terceira vez seguida que o Carioca é decidido por um Fla-Flu.
Crédito: CanomarcouoúnicogoldoFluminensenojogo(MailsonSantana/FluminenseFC

