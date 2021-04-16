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Autor do gol do Flamengo, Vitinho lamenta derrota para o Vasco: 'Temos que tirar lições da partida'

Camisa 11 entrou na etapa final e descontou para o Rubro-Negro nos acréscimos...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 21:15

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 21:15
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Autor do gol de honra do Flamengo na derrota por 3 a 1 para o Vasco, nesta quinta-feira no Maracanã, o atacante Vitinho lamentou o resultado no clássico pela nona rodada da Taça Guanabara. O camisa 11, que entrou na etapa final e marcou nos acréscimos, lamentou a forma como o rival chegou ao triunfo.
- Hoje tivemos o controle do jogo, mas tomamos dois gols em duas chegadas. Saímos para fazer a pressão e gols, mas tomamos os gols. Saímos para a reação e tomamos outro. Não queríamos isso, mas às vezes acontece. Temos que tirar lição desse jogo para conseguir o máximo de vitórias - disse Vitinho.> Confira a tabela e a classificação completa do Campeonato Carioca!Apesar da derrota, o Flamengo segue na segunda posição do Estadual e está classificado para as semifinais do Campeonato Carioca. No sábado, o Rubro-Negro enfrenta a Porgueusa pela 10ª rodada da Taça Guanabara e atuará com uma equipe alternativa. Na terça, o time de Rogério Ceni estreia no Grupo G da Copa Libertadores, contra o Vélez Sarsfield, em Buenos Aires, na Argentina.

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