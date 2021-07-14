Autor do gol do Corinthians no Majestoso sub-20, Antony será devolvido ao Joinville

Crédito: Ag. Corinthians

O Corinthians empatou com o São Paulo em 1 a 1, pela quinta rodada do Brasileirão sub-20, nesta quarta-feira e o autor do gol corintiano, o atacante Antony, fez seu jogo de despedida, já que seu empréstimo não será prorrogado e ele será devolvido para o Joinville, clube detentor de seus direitos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Aos 20 anos, o jovem tinha vinculo com o Timão até esta quarta-feira, dia 14 de julho, mesmo dia do Majestoso disputado no CT de Cotia, casa do rival. O Alvinegro tentou estender o empréstimo, mas o clube catarinense não aceitou e queria que a cláusula de compra fosse exercida pelo time paulista, segundo publicou primeiramente o GE e confirmou o LANCE!.​​Sem acordo, Antony voltará ao Joinville, clube com o qual tem contrato até meados de 2022. De acordo com a apuração da reportagem há outras propostas pelo jovem atacante, que já integrou o elenco profissional do Timão por alguns meses nesta temporada e depois retornou ao sub-20.