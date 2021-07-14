Autor do gol do Corinthians no Majestoso sub-20, Antony será devolvido ao Joinville

O Corinthians empatou com o São Paulo em 1 a 1, pela quinta rodada do Brasileirão sub-20, nesta quarta-feira e o autor do gol corintiano, o atacante Antony, fez seu jogo de despedida, já que seu empréstimo não será prorrogado e ele será devolvido para o Joinville, clube detentor de seus direitos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Aos 20 anos, o jovem tinha vinculo com o Timão até esta quarta-feira, dia 14 de julho, mesmo dia do Majestoso disputado no CT de Cotia, casa do rival. O Alvinegro tentou estender o empréstimo, mas o clube catarinense não aceitou e queria que a cláusula de compra fosse exercida pelo time paulista, segundo publicou primeiramente o GE e confirmou o LANCE!.Sem acordo, Antony voltará ao Joinville, clube com o qual tem contrato até meados de 2022. De acordo com a apuração da reportagem há outras propostas pelo jovem atacante, que já integrou o elenco profissional do Timão por alguns meses nesta temporada e depois retornou ao sub-20.
Antony chegou ao Corinthians em 2019 por empréstimo de um ano, que foi prorrogado por mais um, que terminou nesta quarta-feira. No período, ele integrou o sub-20, o sub-23 e o profissional, como dito acima. Foram três partidas sob o comando de Vagner Mancini, sendo uma delas como titular, contra a Ponte Preta. Todas foram válidas pela fase de grupos do Paulistão.