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Autor do gol do Botafogo, Navarro não esconde decepção na estreia da Série B: 'É claro que ficamos tristes'

Jogando fora de casa contra o Vila Nova, Botafogo ficou um tempo inteiro com um a mais em campo, mas apenas empatou a partida em 1 a 1...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 23:44

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 23:44
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Nesta sexta-feira, o Botafogo estreou na Série B contra o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Mesmo com um a mais em campo após a expulsão de Deivid ainda na etapa inicial, o Botafogo começou atrás do placar graças ao gol de Willian Formiga, mas empatou a partida com Rafael Navarro. Autor do tento do Glorioso, o jovem atacante se mostrou decepcionado com o empate, mas disse que agora é levantar a cabeça para o restante da competição.
> Veja a tabela da Série BO atacante celebrou o bom momento que vive individualmente. Este foi o segundo gol do jovem na temporada, e o quarto como profissional do Botafogo. Mesmo assim, Navarro admitiu que o resultado poderia ter sido melhor.
- Fico Feliz em ter ajudado a equipe com um gol, é claro que a gente sai triste daqui, nós jogamos sempre para ganhar os três pontos, mas agora é levantar a cabeça, pensar no próximo jogo, e melhorar a cada treino para evoluir e buscar nosso objetivo.
Após o empate na estreia, o Botafogo volta suas atenções para a segunda rodada, aonde enfrentará o Coritiba. A partida será realizada no Estádio Nilton Santos, às 21h, do próximo sábado, dia 5.

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