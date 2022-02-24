Autor do gol de empate, Veiga alerta para chances perdidas pelo Palmeiras: 'Faltou matar o jogo'

O Palmeiras conseguiu se livrar de uma derrota na partida de ida da Recopa Sul-Americana ao empatar em 2 a 2, com o Athletico-PR, no último minuto do duelo na Arena da Baixada, nesta quarta-feira. Tudo isso graças a um gol de pênalti convertido por Raphael Veiga, que retornou ao estádio em que foi feliz defendendo o adversário. Para ele, porém, faltou o Alviverde matar o jogo.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Em entrevista para a Conmebol TV, na saída de campo, o meia palmeirense destacou o sentimento dele ao retornar a um lugar em que fez história. Além disso, o camisa 23 do Verdão falou de mais um pênalti convertido e sobre nunca ter perdido um enquanto jogador alviverde. Segundo ele, o importante é seguir balançando a rede, seja lá de qual forma isso acontecer na partida.

- Sempre bom voltar aqui, jogar aqui, um lugar que eu joguei, que eu fui feliz, que eu me identifico muito, então é bom estar nesse ambiente, sempre fui fã desse estádio, dessa torcida, eu sei o quanto é difícil jogar aqui e é sempre bom marcar, independentemente se é de pênalti, de bola rolando, ainda mais em uma final - destacou o meio-campista.

Apesar de celebrar o empate no último minuto, Raphael Veiga ressaltou o quanto é perigo desperdiçar chances em partidas decisivas como essa. De acordo com ele, faltou ao Palmeiras matar o jogo para sair vitorioso da Arena da Baixada. Alerta que fica para a partida de volta, no Allianz Parque.

- Acho que a gente fez um bom primeiro tempo, principalmente, a gente criou algumas oportunidades, só faltou matar o jogo. A gente sabe que por se tratar de uma final, não vai ter tantas chances claras assim, mas as chances que tem a gente tem que fazer - concluiu.

Na próxima quarta-feira, às 21h30, Palmeiras e Athletico-PR voltam a se enfrentar pela Recopa Sul-Americana, desta vez em São Paulo. Quem vencer, ficará com o título do torneio. Em caso de novo empate, decisão nos pênaltis.