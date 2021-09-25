Autor do gol da vitória do Vasco, Nene elogia bom resultado da equipe: ‘Começo da nossa arrancada’

O Vasco venceu o Brusque por 1 a 0, no Augusto Bauer, pela 26º rodada da Série B. Após quatro jogos sem vencer, o Cruz-Maltino conseguiu a vitória e avançou para a sétima colocação na tabela (pode perder posições até o fim da rodada). Autor do gol da vitória, Nene enalteceu a entrega do grupo e elogiou o resultado fora de casa.

> Confira a tabela e os jogos da Série B- Muito importante o resultado. Estávamos dois jogos jogando bem mas tomando gol no final. Fica aquela frustração de perder os pontos e hoje tinha que ser o jogo do começo da nossa arrancada. Vim aqui para o Vasco porque acredito muito nesse grupo, que é muito qualificado. Não desistimos em nenhum momento e fomos premiados com essa vitória e o gol com um a menos correndo o tempo inteiro. E graças a Deus fiz um belo gol e ajudei o time a conseguir essa vitória tão importante - comentou Nene.